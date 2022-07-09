شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يطرح كليب أغنية "وأنت بعيد" من فيلم "بحبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم تامر حسنى، أحدث أغنياته بعنوان "وأنت بعيد" وهى إحدى أغنيات تامر حسنى التي تعرض داخل فيلمه الجديد "بحبك" والذى ينافس به في موسم عيد الأضحى، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، والكليب من إخراج تامر حسنى.

حقق فيلم "بحبك"، بطولة النجم تامر حسنى أمس الجمعة إيرادات بلغت مليونا و400 ألف جنيه ليلة أمس الجمعة، وقفة عيد الأضحى المبارك، لتصل إيراداته 2 مليون و800 ألف جنيه منذ انطلاقه، حيث طرح الفيلم في دور العرض يوم 7 يوليو الماضى، وهو من تأليف وإخراج تامر حسنى.

وتلقى فيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى، والذى ينافس في موسم عيد الأضحى، إشادات من الجمهور الخليجى خلال أول أيام عرضه بالمملكة العربية السعودية، وأثنوا على كافة عناصر العمل من قصة وإخراج ورسائل هامة يحملها الفيلم للجمهور، وإشادة بطاقم عمل الفيلم.

يذكر أن فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى.