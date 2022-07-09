شكرا لقرائتكم خبر عن 9 عروض مسرحية بالبيت الفنى للمسرح فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار 9 عروض مسرحية خلال عيد الأضحي هي صانع البهجة من إخراج وإعداد الفنان ناصر عبد المنعم ويتناول مسيرة أعمال نجيب الريحاني من خلال فترة عمله مع الكاتب بديع خيرى من إنتاج فرقة مسرح الغد بطولة سيد الرومى ، سامية عاطف، ريم أحمد، محمود الزيات، خضر زنون، أشرف عبد الفضيل، محمد حسيب، هايدى بركات، ديكور محمد هاشم، أزياء سماح نبيل، إعداد موسيقى جمال رشاد بدء من ثاني أيام العيد.

مسرحية "الحفيد" من إنتاج المسرح القومي عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، بطولة لوسي، عابد عناني، تامر فرج ، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبد الرازق، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة،إعداد وإخراج يوسف المنصور، "لسة فاكر" بدء من ثاني ايام العيد على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، تأليف محمد مرسي، ديكور وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، موسيقى محمد شحاته، وإخراج سامح الحضري.

أيضًا "حلم جميل" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بدءا من ثاني أيام العيد على المسرح العائم الكبير بالمنيل، بطولة الفنان سامح حسين ، حنان عادل، عزت زين، ومجموعة من نجوم الكوميديا، دراماتورج طارق رمضان، شارك في الكتابة سلمى الطاهر، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، أزياء الراحلة نعيمة عجمي، استعراضات ضياء شفيق، إضاءة أبو بكر الشريف وإخراج: إسلام إمام، "كاندي كراش" لفرقة الشمس لذوي القدرات الخاصة على مسرح الحديقة الدولية في مدينة نصر تأليف سعيد حجاج، إخراج محمد متولي، أشعار بلال إمام، تمثيل شيماء عبد الناصر، محمود أمين، محمد دياب، أشرف عبد الفضيل، حمادة عبد السلام، تسنيم محمد، تصميم ديكور حازم شبل، تصميم ملابس ريم هيبة، مكياج اسلام عباس، تصميم استعراضات ضياء شفيق، موسيقى و ألحان حازم الكفراوي، توزيع محمد الكاشف، تصميم إضاءة إبراهيم الفرن.

"الجميلة و الوحش" على مسرح متروبول بالعتبة بدء من ثاني أيام العيد بطولة بهاء ثروت، سيد جبر، حسن يوسف، عادل الكومي، أحمد يوسف، منصور عبد القادر، وائل إبراهيم، هناء سعيد، أيمن بشاي، نشوى حسن، محمد الشربيني، سامر المنياوي، موسيقى وألحان هشام طه، استعراضات أشرف فؤاد، ديكور محمد الغرباوي، أزياء مروة عوده، ماسكات محمد سعد، ماده فيلمية محمد سعيد، تأليف وأشعار ناصر محمود، اخراج محمود حسن.

عرض العرائس "عروستي" تأليف محمد بهجت و إخراج محمد نور بدء من ثاني أيام العيد على مسرح القاهرة للعرائس ، "ليلة القتلة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة من تأليف خوزيه تريانا، تمثيل نشوى إسماعيل، إميل شوقي، مروج، ياسر مجاهد، لمياء جعفر، شيماء يسري، ترجمة فتحي العشري، أشعار عوض بدوي، موسيقى وألحان محمد حمدي رؤوف، ديكور وأزياء سماح نبيل، تصميم إضاءة إبراهيم الفرن، إخراج صبحي يوسف.

"الحب في زمن الكوليرا" من انتاج فرقة مسرح الطليعة، وبطولة دينا أحمد، محمد فريد، شمس الشرقاوي، نسمة عادل، دينا السواح، محمد صلاح الدين، محمود البيطار، عصام الدين شرف، أبانوب لطفي، آية خلف، مي السباعي، وفاء عمرو قابيل، تأليف موسيقي لوليد الشهاوي، قصائد حامد السحراتي، ديكور مينا رضا، تصميم أزياء مها عبد الرحمن، مراجعات بواسطة محمد ميزو، مكياج وفاء محمد، تصميم الإضاءة عز حلمي، اخرج سعيد منسي.