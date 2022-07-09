شكرا لقرائتكم خبر عن دومينيك حورانى تطرح أحدث كليباتها الغنائية "خروفى" بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة اللبنانية دومينيك حوراني، فيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "خروفي"، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية فكرة دومينيك، من كلمات جميل بزي، ألحان طوني عنقا.

وشوقت دومينيك حوراني، في وقت سابق جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" بصورها من كواليس تصوير الكليب دون أن تصرح بأي تفاصيل عن الأغنية، ونشرت دومينيك صورها مع خروف وعلقت عليها قائلة: "أنا صار عندي خروف.. وكتير بحبو.. حدا عندو خروف متلي؟"، بعدما تألقت في الصور بإطلالة جديدة ومختلفة.

يذكر أن دومينيك، أطلقت مؤخرا كليب بعنوان "العب غيرها"، عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، كما انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها في مسلسل "ختم خروج"، وهو من بطولتها بمشاركة كل من ياسر الزنكلونى، ضياء عبدالخالق، منى فاروق، مروة لطفي، مصطفى يوسف، نادر فرنسيس، مفيد عاشور، رامي غيط،، ومن إخراج رائد إسماعيل، وتدور أحداثه في إطار تشوقي ما بين الإثارة والغموض.