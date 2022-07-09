كيت ميدلتون تكسر البروتوكول الملكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لقطة عفوية ونادرة، هنّأت الدوقة كيت ميدلتون زوجها الأمير ويليام، بعد فوز فريقه في منافسات كأس البولو الخيري لعام 2022، الذي أقيم في بيركشاير؛ حيث قامت بتقبيله على خده.

وما أقدمت عليه كيت ميدلتون في المباراة، التي جمعت أكثر من مليون دولار للجمعيات الخيرية، يُعتبر كسراً للبروتوكول الملكي، الذي يقضي بعدم التعبير عن المشاعر في العلن.

واللافت، أن قُبلة كيت لزوجها تزامنت مع اليوم العالمي للقُبلات، الذي يُحتفل به كل عام في 6 يوليو.. نشأت هذه الاحتفالية في المملكة المتحدة، وتم تبنيها في جميع أنحاء العالم، في أوائل العَقد الأول من القرن الـ21.

يُذكر أنه في يوم ميلاد كاميلا دوقة كورنوال الـ75، ظهرت زوجة الأمير تشارلز على غلاف مجلة Country Life في صورة مميزة، من توقيع دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، التي لبّت طلب زوجة الأمير تشارلز والد زوجها الأمير ويليام، بالتقاط الصورة لها. وظهرت كاميلا في الصورة التي نشرتها صفحة العائلة الملكية البريطانية، على إنستغرام، وأيضاً صفحة قصر كلارنس وهي في حديقة قصر رايميل في لاكوك، ويلتشاير؛ حيث عاشت قبل الانتقال رسمياً إلى قصر كلارنس مع الأمير تشارلز.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُنشر الصور التي تلتقطها كيت لأفراد العائلة الملكية؛ فكثيراً ما يشاركون الصور التي التقطتها لأطفالها الأمير جورج، 8 أعوام، والأميرة شارلوت، 7 سنوات، والأمير لويس، 4 أعوام؛ جنباً إلى جنب مع زوجها الأمير ويليام، إلا أنها المرة الأولى التي تقوم بالتقاط صور خاصة لتتصدر غلاف مجلة.

وكانت الكثير من التقارير قد أشارت إلى أن كيت ورثت موهبة التصوير من والدها مايكل ميدلتون، إلا أن تقريراً نُشر منذ عدة أشهر، أشار إلى أن الدوقة قد ورثت حبها للتصوير من جَدها بيتر ميدلتون.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة Sunday Express عن كلوديا أكوت ويليامز، أمينة معرض التصوير الفوتوغرافي الملكي الجديد في قصر كنسينغتون، حديثاً ذكرت خلاله أن كيت أخبرتها هي وعدداً من العاملين في معرض التصوير الملكي الجديد، أن جَدها كان مصوراً موهوباً للغاية.. وقالت كلوديا: “أخبرتنا أن جَدها كان مصوراً جيداً للغاية، وأنه اعتاد على عرض الصور التي كان يقوم بالتقاطها عليها، عندما كانت طفلة، وأخبرتنا أنه هو الذي علّمها كيفية التقاط الصور”.

يُشار إلى أن جَد كيت ميدلتون، كان طياراً سابقاً في سلاح الجو الملكي البريطاني، وقد فارق الحياة في نوفمبر 2010، عن عمر ناهز الـ90 عاماً.