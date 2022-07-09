أصالة تحتفل بنجاح “غلبان” في 24 ساعة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبرت النجمة السورية أصالة نصري، عن سعادتها بعدما حققت أغنيتها الجديدة “غلبان” أكثر من مليوني مشاهدة بعد 24 ساعة فقط من صدورها على موقع “يوتيوب”.

ونشرت أصالة نصري لقطة من فيديو الأغنية، عبر خاصية الستوري على حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، وعبّرت عن فرحتها بوصول الأغنية إلى هذا الرقم في وقت سريع.

وعلّقت أصالة قائلةً: “بإمكانكم الآن الاستماع إلى جديد أصالة الفن العربي بأغنية غلبان على anghami، كلمات: منه القيعي، لحن: إيهاب عبد الواحد، توزيع: أحمد طارق يحيى – روتانا”.

يذكر ان أغنية “غلبان” هي من كلمات منه القيعي، وألحان ايهاب عبد الواحد وتوزيع احمد طارق يحيى، وهي الأولى التي تصدرها أصالة من ألبومها الجديد المقرر طرحه تباعًا في الفترة المقبلة.