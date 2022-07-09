سيف نبيل يُهدي جمهوره “أحبك دومي”.. تجربة أولى من نوعها في مشواره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خصّ النجم العراقي سيف نبيل جمهوره في الوطن العربي بهديّة مميّزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إذ قدّم للمتابعين أغنية جديدة بعنوان “أحبك دومي”، وأصدرها عبر المواقع الموسيقية وقناته في موقع “يوتيوب”.

أغنية “أحبك دومي” هي باللهجة العراقية، ومن كلمات وألحان سيف نبيل وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، وجاءت باللغتية العربية والأجنبية في خطوة هي أولى من نوعها بمشوار سيف الفني.

تولى سيف نبيل بنفسه تصوير أغنية “أحبك دومي”، في أوّل تجربة له في عالم الاخراج، حيث ظهر في لقطات استعراضية مميّزة جدًا ضمن لوحات راقصة مبهرة وضخمة.

وأعلن سيف عن صدور فيديو كليب “أحبك دومي” من خلال صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، قائلًا: “فيديو كليب اغنيتي الجديدة احبك دومي اصبحت موجودة على قناتي الرسمية في اليوتيوب. اسمعوها وشوفوا الكليب ومنتظر تعليقاتكم”.

فور صدورها حققت أغنية “أحبك دومي” نجاحًا لافتًا، إذ تناقل عدد كبير من المتابعين مقاطع من الفيديو كليب عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كما تركوا لـ سيف الكثير من التعليقات التي عبّرت عن إعجابهم بالعمل وبتجربته الأولى كمخرج.

وكان سيف نبيل قد عبّر عن سعادته الكبيرة بأوّل تجربة في عالم الإخراج، مؤكدًا أنها لن تكون التجربة الأخيرة له في هذا المجال.