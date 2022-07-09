التشويق مستمر لـ”حفلة” نوال الزغبي.. والعرض خلال أيام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر النجمة اللبنانية نوال الزغبي في تشويق الجمهور والمتابعين لأغنيتها الجديدة بعنوان “حفلة”، والمقرر طرحها قريبًا في تعاون جديد يجمعها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد نجاحهما الكبير بأغنية “لسه باجي على بالك” التي صدرت منذ شهرين وحققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة.

وفي دردشة مع محبيها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، كشفت نوال الزغبي أن فيديو كليب “حفلة” سيتم عرضه خلال الأسبوع القادم وذلك بعد الإنتهاء من عملية المونتاج، قائلةً: “الاسبوع القادم انشالله، منكون استلمنا الكليب”.

وبحسب ما صرحت به شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، تحمل أغنية “حفلة” النمط الموسيقي الإيقاعي السريع، وتُقدم من خلالها نوال الزغبي ستايل غنائي جديد عليها، من كلمات هاني صارو وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمر الخضري.

وصوّرت نوال كليب الأغنية في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني المبدع فادي حداد، واستغرق التصوير يومين، اليوم الأول داخل الاستديو، واليوم الثاني على البحر وسط أجواء حماسية تُوحي بمفاجأة كبيرة للجمهور في الوطن العربي.