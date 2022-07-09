هيفاء وهبي تكتسح الترند في ساعات.. “تيجي” في الصدارة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دخلت أغنية “تيجي” للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي الترند العالمي على موقع يوتيوب، في مراتب متقدّمة جدًا بين الفيديوهات الموسيقية الأكثر رواجًا خلال 24 ساعة فقط.

وحقق فيديو كليب أغنية “تجيي” أكثر من 1.5 مليون مشاهدة على قناة هيفاء وهبي، إذ تواصل الأغنية صعودها بنجاح، وذلك بعدما اخترق هاشتاغ “#تيجي” قائمة الهاشتاغات الرائجة على تويتر في الوطن العربي وعدد كبير من البلدان الأجنبية.

وتصدّر كليب “تيجي” قائمة الفيديوهات المتداولة عبر موقع “يوتيوب” في لبنان، ومصر، والسعودية والأردن وسوريا والعراق وتونس والجزائر وليبيا والإمارات.

أغنية “تيجي”، من كلمات أحمد عبد النبي وألحان غريب وتوزيع محمد عمار وميكس وماسترينغ سليمان دميان. أمّا كليب الأغنية فيحمل توقيع المخرج سليم الترك وتمّ تصويره في لبنان على مدى يومين.

وصوّرت هيفاء وهبي كليب “تيجي” في أجواء شبابية جذّابة، تليق بالأغنية الراقصة التي انطلقت فور صدورها مبشارةً إلى نوادي السهر بفيديوهات نشرها الفانز وملأت السوشيل ميديا.