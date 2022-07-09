بعد إصابته بشلل في الوجه.. جاستن بيبر يبتسم مجدداً بفيديو مع زوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهر النجم العالمي جاستن بيبر الثلاثاء مبتسماً من جديد، وذلك بعد معاناته من متلازمة “رامزي هانت” الّتي تُسبب شللاً موقتاً في الوجه، ما أجبره على تأجيل جولته الفنية في الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وشوهد نجم البوب الكندي، البالغ من العمر 28 عامًا، في حالة صحية جيدة خلال إجازته في ولاية أيداهو، حيث كان برفقة زوجته عارضة الأزياء الشهيرة هيلي بيبر ومجموعة من الأصدقاء.

وفيما كان يستمتع بالإجازة، بدا المغني العالمي في أفضل حالٍ، حيث ظهر وهو يبتسم ويتحرك أثناء الدردشة بين المجموعة.

ويُذكر أن جاستن بيبر أثار قلق المعجبين الشهر الماضي، بعد إعلانه عن حالته الصحية في مقطع فيديو صادم شرح فيه أنه غير قادر على تحريك الجانب الأيمن من وجهه.