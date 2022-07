شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Thor: Love and Thunder يبدأ ثالث أكبر افتتاح محلى فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن تحقيق فيلم الأكشن والفانتازيا Thor: Love and Thunder لثالث أكبر افتتاحية محلية في عام 2022، حيث يتوقع تحقيقه 135 مليون دولار من 4375 مسرح محلي داخل الولايات المتحدة الامريكية، والتي ستكون خطوة متفوقة في عالم ثور الذي افتتح فيلمه في 2017 بـ 122.7 مليون دولار.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإذا كانت التقديرات صحيحة، فإن فيلم "Love and Thunder" سيشكل ثاني أكبر ظهور لأول مرة لدخول Marvel Cinematic Universe، بين فيلم Guardians of the Galaxy Vol لعام 2017. 2 "(146.5 مليون دولار) و" Iron Man 2 "لعام 2010 (128.1 مليون دولار). كما أنه سيحقق ثالث أعلى افتتاح محلي لمدة ثلاثة أيام لهذا العام، خلف "Jurassic World Dominion" العالمي (145 مليون دولار) و "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (187.4 مليون دولار).

وانطلقت النسخة الرابعة في قصة MCU من Thor بداية قوية للغاية بإجمالي 69.5 مليون دولار في يوم الافتتاح، بما في ذلك 29 مليون دولار في معاينات يوم الخميس.