شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى: منتدى المتحدة خطوة مهمة ستحقق أحلام الشباب الموهوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الفنانة رانيا فريد شوقى، بخطوة إطلاق منتدى "المتحدة" للإبداع، التي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لاكتشاف مواهب الشباب في كل المجالات.

وقالت الفنانة رانيا فريد شوقى في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: أنا شايفة إطلاق منتدى المتحدة للإبداع خطوة مهمة جدا لإن في موهوبين كتير في مصر ومش عارفين يوصلوا، وده هايحقق أحلام شباب كتير".

وتابعت رانيا فريد شوقى: "سعيدة جدًا بالخطوة دى ومصر ما شاء الله مليئة بالمواهب في كل المجالات ومحتاجين الفرصة وأتمنى أن يجول منتدى المتحدة في كل المحافظات وده أكيد ضمن حطتهم لأن كل الناس محتاجة الفرصة لتقدم موهبتها".

وأضافت رانيا فريد شوقى: "توصيل المعلومة محتاج أفكار جديدة ومختلفة لأننا في زمن تكنولوجى فلازم يكون في شفافية ومصداقية وتواجد للإعلام والدراما بشكل كبير والمتحدة مشيت في خطوات لذلك الفترة السابقة من خلال القنوات الفضائية أو من خلال المسلسلات التليفزيونية المتنوعة وما زلنا ننتظر منها المزيد لأننا نحتاج مجهود أكبر لأن مصر لها الريادة في المنطقة العربية".

واستكملت: "اهتمام الرئيس السيسى بمواهب الشباب خطوة مهمة جدًا لأنه أن الشباب هم من يستطيعون النهوض بمصر وهم القاعدة الأعرض، وهم بحاجة لفرصة لإظهار موهبتهم ولتحقيق أحلامهم".

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت انعقاد منتدى "المتحدة" للإبداع قبل نهاية العام الجاري، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف اكتشاف المبدعين المصريين في مختلف المجالات وإتاحة الفرصة لهم.

وذكرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الأعمال التجهيزية لمنتدى المتحدة للإبداع بدأت فور ختام الموسم الأول لبرنامج الدوم وما حققه من نجاحات أهمها تحقيق حلم عشرات الشباب من المبدعين.

وأكدت الشركة أن منتدى المتحدة للإبداع يشكل قوة دفع كبرى لحركة الإبداع المصرية بما يتوافق مع طموحات الجمهورية الجديدة ويتسع لأحلامها.