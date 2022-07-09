شكرا لقرائتكم خبر عن سهير المرشدى وندى بسيونى ونهال عنبر يلتحقن بأسرة مسلسل "أعمل إيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانات سهير المرشدى وندى بسيونى ونهال عنبر إلى أسرة مسلسل "أعمل إيه" للنجمين صابرين وخالد الصاوى والمكون من 45 حلقة، والذي انطلق تصويره قبل أيام للعرض في موسم موسم الـ off sessions، لتكتمل قائمة الفنانين المشاركين في العمل حيث شهدت الأسابيع الماضية ابرام التعاقدات مع عدد من الفنانين للمشاركين في البطولة.

مسلسل "أعمل إيه" تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى ويشارك في بطولته سهير المرشدى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، نهال عنبر صبرى عبد المنعم، مفيد عاشور، أيمن عزب، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين، ومقرر عرضه قبل نهاية العام الجارى، وتدور أحداثه في إطار جتماعى ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة.

يذكر أن سهير المرشدى تعود للدراما هذا العام بـ"أعمل ايه" بعد غياب 4 سنوات حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "طايع" مع عمرو يوسف عام 2018، وشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، وصبا مبارك، رشدى الشامى، سلوى محمد على، مى الغيطى، مها نصار، ومحمود البزاوى، وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج عمرو سلامة.

أما ندى بسيونى فكان آخر أعمالها مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، خالد النبوى، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسى، محمود حجازى، هانى عادل، منة فضالى، أشرف زكى، سميرة عبد العزيز، هالا السعيد، عبير منير، عماد رشاد، حسن عبد الله، نيرة عارف، عبد الرحيم حسن، هبة عبد الغنى، صبحى خليل وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.