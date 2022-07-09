شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة: منتدى المتحدة يضع الفن فى طريقه الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الفنانة الكبيرة لبلبة، بإطلاق منتدى "المتحدة" للإبداع، التي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لاكتشاف مواهب الشباب في كل المجالات.

وقالت الفنانة لبلبة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن منتدى المتحدة الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يضع الفن على طريقه الصحيح لأنه يهدف إلى اكتشاف المواهب الجادة وتنمية الوعى والحفاظ على القيم والأخلاق وإبعاد الفن الغير جاد والتركيز على ما يفيد المجتمع.

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت انعقاد منتدى "المتحدة" للإبداع قبل نهاية العام الجاري، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف اكتشاف المبدعين المصريين في مختلف المجالات وإتاحة الفرصة لهم.

وذكرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الأعمال التجهيزية لمنتدى المتحدة للإبداع بدأت فور ختام الموسم الأول لبرنامج الدوم وما حققه من نجاحات أهمها تحقيق حلم عشرات الشباب من المبدعين.

وأكدت الشركة أن منتدى المتحدة للإبداع يشكل قوة دفع كبرى لحركة الإبداع المصرية بما يتوافق مع طموحات الجمهورية الجديدة ويتسع لأحلامها.