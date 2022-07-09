فيديو – جو أشقر يعلنها صراحةً “أنا مغروم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنّان اللبنانيّ جو أشقر لطرح عمله الغنائيّ الجديد بعنوان “أنا مغروم” الذي صوّره أيضاً على طريقة الفيديو كليب.

يتمحور موضوع الأغنية الجديدة حول تعبير الشاب عن مشاعر الحبّ للفتاة التي إختارها لتكون شريكة عمره، وهذه الأغنية ملائمة جداً بموضوعها وإيقاعاتها لأجواء فصل الصيف في لبنان الذي تكثر فيه حفلات الزفاف.

الأغنية الجديدة من كلمات سعيد حديفة، وألحان رواد رعد، وتوزيع داني حلو، أمّا الكليب فوقّعه جان كلود بجّاني المصوّر الفوتوغرافي الشهير الذي يخوض تجربة الإخراج للمرّة الأولى في هذا الكليب بعدما وضع فيه أشقر ثقته لإنجاز هذا العمل المصوّر بعد أن سبق لهما التعاون في أكثر من جلسة تصوير فوتوغرافية ناجحة ومميّزة.

وتمّ تصوير كليب أغنية “أنا مغروم” في منطقة أنفه شمالي لبنان بأجواء صيفيّة مرحة، متضمّناً مشاهد خلاّبة أظهرت جمال البحر والشواطئ الشماليّة اللبنانيّة، كما عرضت لقصّة حبّ قام ببطولتها جو نفسه مع العارضة التي مثّلت دور حبيبته في الكليب.

ويأتي هذا العمل بعد أغنية “قلبي دقّلا” الرومانسيّة التي سبق أن أطلقها أشقر في الشتاء المنصرم من كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع سليمان دميان، والتي حقّقت نجاحاً لافتاً فور صدورها على صفحاته الرسميّة على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

كما يستعدّ جو في الفترة المقبلة لإصدار أغنية جديدة باللهجة المصريّة هو في طور تسجيلها حالياً، ويعمل على وضع اللمسات الأخيرة عليها قبل إطلاقها للجمهور واعداً إيّاهم بأنّها ستشكّل مفاجأة جميلة وآملاً أن تحقّق النجاح الكبير المتوقّع.