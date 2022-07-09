شكرا لقرائتكم خبر عن دوجا كات غاضبة من الممثل الشاب نوح شناب.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مغنية الراب دوجا كات عن غضبها من الممثل الشاب نوح شناب بطل سلسلة Stranger Things بعد أن قام بنشر محادثة خاصة بينهما، وهى تسأله عن الممثل جوزيف كوين الذى يلعب دور البطولة مع شناب في السلسلة.



المحادثة بين دوجا كات ونوح شناب

لكن الأمور ساءت عندما نشر شناب رسائله الخاصة مع مغنية الراب من خلال فيديو على حسابه الخاص على موقع تيك توك،وشاهد الفيديو أكثر من 30 مليون متابع للممثل الشاب.



دوجا كات

ما جعل كات تصرح قائلة: "نوح طفل، وأنا لا أعرف حتى عمره، لكنه بالتأكيد لم يتجاوز الـ21 عاما بعد، وبالتالي في هذا العمر الصغير ترتكب الأخطاء بكل سهولة".



نوح شناب

وأنهت دوجا كات تصريحها قائلة: "نوح غير مدرك لما قام به، مما جعلنى أشعر بعدم الأملن في التعامل معه".

وقد تم طرح الموسم الرابع والأخير من مسلسل Stranger Things على جزأين الأول يوم 27 مايوالماضى، والجزء الثانى يوم 1 يوليو المقبل عبر المنصة الأمريكية نتفليكس.

وكشفت عدة تقارير أجنبية سابقة، عن انضمام النجمة العالمية نينا دوبريف، لطاقم عمل مسلسل Stranger Things في موسمه الرابع، بعد تألقها في دور البطولة في فيلم Love Hard الذي يعد أحد أفضل أفلام الكريسماس عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، حيث ستلعب دورا رئيسيا في الأجزاء القادمة من السلسلة الشهيرة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن النجمة صاحبة الـ 32 عاماً، انضمت إلى طاقم العمل للموسم الرابع لمسلسل Stranger Things، لتؤكد النجمة صحة الأقاويل، بنشر صورة عبر حسابها بموقع انستجرام، وهي تقف أمام مجموعة الطلاب في مدرسة هاوينكينز في جورجيا، لتعلن عن انضمامها إلى الموسم الرابع من السلسلة.