شكرا لقرائتكم خبر عن فنانات لم يتناولن اللحوم فى عيد الأضحى.. تعرف عليهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عيد الأضحى له مذاق خاص لدى المصريين وخاصة المسلمين، حيث إنه يرتبط ارتباطًا كبيرًا بالأضحية، بذبح البقر أو الماعز أو الجمال، وتوزيعها على الفقراء والمساكين، لكن هناك عدد من الأشخاص لا يتناولون اللحوم ويتبعون نظاما نباتيًا، لأن أغلبهم يرى خطورة في تناولها وتأثيرها السلبى على الصحة، والبعض يرى أن الحيوانات صديقة لهم فكيف يأكلون اللحوم، وهناك عدد من النجمات قاطعن اللحوم نتعرف عليهن فى السطور التالية.



لبنى عبد العزيز

لبنى عبد العزيز

قالت الفنانة لبنى عبد العزيز إنها تتبع نظاما غذائيا محددا للحفاظ على جمالها ونضرة بشرتها وهذا بالإضافة لكونها نباتية، ولا تتناول اللحوم أو الدواجن منذ سنوات طويلة للحفاظ على صحتها لأن أكل اللحوم يؤدى للأمراض، وتحرص على تنظيم وجباتها بشكل منتظم والذى يعتبر سر جمالها ورونقها التى تظهر به.



شيرين رضا

شيرين رضا

قالت الفنانة شيرين رضا في إحدى اللقاءات التليفزيونية، إن حبها للحيوانات جعلها شخصية نباتية بشكل كبير، مشيرًا إلى أنها لا تأكل اللحوم أو الطيور، وتعتبر الحيوانات أصدقاءها فكيف ستأكلهم، وأنها تحب الحيوانات أكثر من البني آدمين علشان ملهومش صوت، وكمان أن الحيوانات في بلدنا مهدور حقهم".



دينا الشربينى

دينا الشربينى

أقلعت دينا الشربيني عن تناول اللحوم، وأصبحت نباتية، وأوضحت أن السبب فى ذلك هو "الخيالات" التي كانت تتعرض لها عندما تفكر في الحيوانات، ورأت مشهد في أحد المسلسلات عن طفلة مختطفة، وقام الخاطف بتقديم طعام حيواني لها، فرفضت وقالت له إنها نباتية، وسألته: "كيف تأكل شيئا لديه أب وأم؟، وهو ما جعلها تفكر فى الأمر وتقتنع بحديث الطفلة وأصبحت لا تأكل اللحوم أيضًا.



لبلبة

لبلبة

الفنانة لبلبة تظهر دائمًا مثل الفراشة بسبب رشاقتها وهو ما كشفته في إحدى تصريحاتها قائلة، "أنا شخصية نباتية أعيش على الخضراوات والجبن فقط، ولا أتناول اللحوم أو الفراخ، ولكن أحيانا أتناول الأسماك فقط".



اليسا

إليسا

نشرت الفنانة اليسا في إحدى المرات عبر صفحتها على موقع "إنستجرام"، صورة لأطعمة غذائية نباتية تحتوى فقط على الخضار والفاكهة، لتُعلن من خلالها تحول نظامها الغذائى إلى نظام صحى يعتمد على النباتات، وذلك بعد إصابتها بمرض السرطان ويعد المأكولات النباتية يساعد بشكل كبير على القضاء من هذا المرض.

نانسى عجرم

نانسى عجرم

قالت خلال جلسة دردشة عبر موقع التواصل الإجتماعى، إن وزنها يصل 48 كيلو جراما، وكشفت عن نظامها الغذائى الذى تتبعه قائلة: "اعتبر امرأة نباتية ولا أتناول اللحوم والدجاج لذلك اكتفي عند تلبية دعوات الإفطار بالمقبلات والصحون الباردة، لكنني في النهاية أدلل نفسي بطبق من الحلوى العربية اللذيذة".