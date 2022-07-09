شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "بحبك" بطولة تامر حسنى يربح 2 مليون و800 ألف جنيه فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "بحبك"، بطولة النجم تامر حسنى أمس الجمعة إيرادات بلغت مليون و400 الف جنيه ليلة أمس الجمعة، وقفة عيد الأضحى المبارك، لتتصل ايراداته 2 مليون و800 ألف جنيه منذ انطلاقه ، حيث طرح الفيلم في دور العرض يوم 7 يوليو الماضى، وهو من تأليف وإخراج تامر حسنى

وتلقى فيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى، والذى ينافس في موسم عيد الأضحى، إشادات من الجمهور الخليجى خلال أول أيام عرضه بالمملكة العربية السعودية، وأثنوا على كافة عناصر العمل من قصة وإخراج ورسائل هامة يحملها الفيلم للجمهور، وإشادة بطاقم عمل الفيلم.

يذكر أن فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى.