شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا ونانسى عجرم احتفالاً بعيد الأضحى: بتمنى يحمل الفرح ويكون خير على أوطاننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت المطربة اللبنانية إليسا، الأمة الإسلامية والعربية، بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنية أن يكون عيد خير على أهلنا وأوطاننا العربية، قائلة عبر حسابها على تويتر: "أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير، وعسى كل تضحياتكم وصلواتكم تكون مستجابة، ويكون هذا العيد خير على أوطاننا وأهلها".



اليسا

كما هنأت مواطنتها النجمة نانسى عجرم، المسلمين والعرب بعيد الأضحى، قائلة عبر حسابها على تويتر: "بتمنى العيد يحمل الفرح والسلام وراحة البال لكل إنسان وتبقى كل إيامنا أعياد، أضحى مبارك على الجميع".



نانسي عجرم

وسبق وهنأ الفنان تامر حسنى، جمهوره والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى، حيث نشر صورة عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، تحمل عبارة "عيد مبارك"، وعلق عليها: "كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم وربنا يحقق لكم كل اللى بتحلموا بيه يارب".

فى حين نشر أحمد مكى، صورة لإحدى شخصياته الشهيرة "حزلقوم"، وهو يقف بجانب خروف مكتوب عليها "يا صلاة العيد"، وعلق مكى على الصورة التى نشرها عبر حسابه على "إنستجرم"، "كل عام وانتم بخير.. عيد سعيد عليكم جميعا إن شاء الله".

أمام الفنان أحمد داود فقد اختار أن يهنئ الجمهور والأمة الإسلامية بصورة مع عائلته، حيث نشر على "إنستجرام" صورته برفقة زوجته الفنانة علا رشدى وأبنائهما، وعلق عليها: "كل سنة واحنا كلنا طيبين وعيد أضحى مبارك علينا جميعا".