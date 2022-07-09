شكرا لقرائتكم خبر عن عماد صفوت يكتب: هنا الزاهد فى ثوب جديد وتقدم أفضل أدوارها بفيلم بحبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسب للنجم تامر حسنى، اختياره للنجمة هنا الزاهد لتقدم دور البطولة النسائية أمامه في فيلم "بحبك"، الذى يعرض حاليًا ضمن منافسات أفلام عيد الأضحى المبارك، فهو دائمًا حريص على دعم المواهب وتقديمها بأفضل شكل وهو الأمر المعهود عن تامر حسنى "نجم الجيل"، "هنا" خرجت من فيلم "بحبك" في ثوب جديد بشهادة الناس بالموسم السينمائي، لاسيما أنها "فنانة" مشروعها يكبر ويتضح أكثر في تلك الفترة، قدمت أدوارًا مختلفة وجعلها الجمهور أصغر ممثلة تدخل عالم البطولة مباشرة من الباب العالى للفن، والحقيقة أن هنا الزاهد ترسم ملامح نجوميتها بشكل تدريجى، لعلها تحافظ على تلك المكانة التي اكتسبتها من الجمهور الذى يعد أحد أهم عناصر نجاح الفنان في الحياة.

هنا الزاهد تستحق التحية والتقدير، لعملها الدائم على النهوض بصناعة "نفسها" واختياراتها وتطورها التمثيلى، الذى دائمًا يجعلها تتمرد على جمالها الربانى، وما قدمته بفيلمها الأخير "بحبك" مع النجم تامر حسنى أكبر دليل، حيث كنت أراقب المشهد وأتطلع للتجمعات الكبيرة في السينما، التى ملأت المكان عن آخره، خرج الجمهور من دور العرض يتحدث عن دور "هنا الزهد" وأجمع الناس على مجهودها وتقديرها الشديد لشخصية "حبيبة" في فيلم "بحبك"، الذى يعد من أفضل أدوارها على الإطلاق، لاسيما أن "هنا" قدمت كل أنواع الفنون في تلك الشخصية، قدمت "البكاء والحزن" بانفعالات غير مبالغ فيها، قدمت "الكوميديا" بشكل غير مبتذل يتماشى مع التطور السريع للشباب والفتيات، لم تقف "هنا" عند تلك التنوع، بل أصرت على أن تتحول من الحالة الرومانسية التي تعيشها مع حبيبها "على" – تامر حسنى، إلى أعلى درجات الحيرة والتضارب النفسى للمرأة عندما علمت أن خطيبها وزوجها المستقبلي سيعود لحبيبته القديمة، ولعل مشاهد المواجهة مع تامر حسنى من أقوى المشاهد التي قدمتها هنا الزاهد في حياتها، حيث أبرزت كل إمكانياتها التمثيلية.





لم أبالغ القول أن "هنا الزاهد" زاد رصيدها من النجومية والمحبة والاحترام عند كل الجمهور المصرى والعربى، وربما عدد الفتيات اللائي سيتعاطفن مع "حبيبة" في الفيلم ستكون خير دليل على الأداء الذى بذلته هنا الزاهد حتى تثبت أنها "ممثلة" جديرة بالانضمام لنجمات مصر "الموهوبات".

هنا الزاهد