شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن توتا يطالب الجمهور بالدعاء بتمام شفائه ويهنئهم بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن "توتا"، جمهوره محبيه بعيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، مقدمًا الشكر لكل من سأله عنه خلال أزمته الصحية الأخيرة وإجراءه عملية جراحية قلب مفتوح.

وقال عبد الرحمن، عبر حسابه على إنستجرام: "حابب أشكر كل اللي اطمن وسأل عليا وأنا معرفتش أرد عليه، بجد ربنا ما يحرمني من كل الحب اللي حسيته من أول ما تعبت ودعواتكم بتمام الشفاء بإذن الله، كل سنة وأنتم طيبين، عيد أضحى سعيد عليكم جميعاً".



توتا

وكانت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، كشفت مؤخرا عن تطورات الحالة الصحية للفنان محمد عبد الرحمن "توتا"، حيث قالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن "الفنان محمد عبد الرحمن غادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية وهو متواجد حاليا بمنزله ويستكمل فترة علاجه".

فى سياق آخر، انتهى محمد عبد الرحمن مؤخرا من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي كيمز من إخراج وائل فرج، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد، ويجسد عبد الرحمن شخصية شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تماما، في إطار الكوميديا والإثارة.

وكان آخر أعمال محمد عبد الرحمن توتا، مسرحية "الليلة الكبيرة" التى تم عرضها فى المملكة العربية السعودية، بطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاح الدين، ميرهان حسين، طه الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، إخراج بتول عرفة.