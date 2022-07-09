شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر يجسد دور محمد عبد القدوس فى مسلسل "الضاحك الباكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان حسام داغر إلى أسرة مسلسل "الضاحك الباكى"، على أن يجسد دور الراحل محمد عبد القدوس، زوج روز اليوسف ووالد الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، خلال العمل الذى يسلط الضوء على واحد من أهم رواد الفن في تاريخ الفن، سواء من خلال خشبة المسرح أو السينما الذى قدم فيها أعمال ناجحة ما زالت خالدة إلى الآن.



محمد عبد القدوس فى صورة نادرة مع ابنه احسان عبد القدوس

من ناحية أخرى كان المخرج محمد فاضل، قد أوضح أن مسلسل "الضاحك الباكي"، لن يكون سيرة ذاتية للفنان الراحل نجيب الريحاني، ولكن هو عمل يجسد الأحداث اللي تمت في مصر خلال فترة زمنية ابتداءً من 1910 وحتى 1949". وكشف أن "العمل سيتضمن أحداث ثورة 1919 وفترة سيد درويش وفترة الحرب العالمية الأولى وأيضا الحرب العالمية الثانية من خلال شخصية نجيب الريحاني وشخصيات أخرى".

كما أكد السيناريست محمد الغيطى أن مشروع مسلسل "الضاحك الباكى" الذى يتناول تجسيد قصة حياة الفنان نجيب الريحانى تعثر لأكثر من سنة بسبب مشاكل إنتاجية وكان حلمًا بالنسبة لى من فترة كبيرة خاصة أننا نفتقد هذه الأعمال من فترة كبيرة، والحمد لله المشروع سوف يخرج إلى النور قريبًا.

وأضاف أنه يشكر الشركة المتحدة على تحمسها لهذا العمل باعتباره واحدًا من الأعمال القومية والفنية المهمة خاصة أننا بقالنا حوالى 12 عامًا لا يوجد عمل تاريخى ولا دينى ولا سيرة ذاتية ولا خاص بالأطفال ولا استعراضى، ولكن المتحدة يرجع لها الفضل فى تنفيذ هذه الأعمال الخاصة بذلك وإعادة الرموز التاريخية.