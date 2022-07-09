شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تأمين آمبر هيرد ترفض تغطية جزء من التعويضات التى تدين بها لصالح جونى ديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى عاقبة جديد تواجه أمبر هيرد، ترفض شركة التأمين التابعة لشركة "هيرد"، تغطية جزء من التعويضات البالغة 8.3 مليون دولار والتى تدين بها الممثلة لزوجها السابق جونى ديب، بعد محاكمتها بالتشهير فى مايو، فحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، كان لدى هيرد بوليصة مسؤولية بقيمة مليون دولار مع شركة New York Marine and General Insurance Company والتى كانت تأمل أن تغطى على الأقل جزءًا من فاتورة الأضرار التى تحتاج إلى تسويتها.

بموجب قانون ولاية كاليفورنيا، فإن الولاية التى صدرت فيها بوليصة التأمين، تدعى الشركة أنها قادرة على رفض دفع تعويضات المليون دولار إذا تبين أن "هيرد" ارتكبت سوء سلوك "متعمد"، وتقول شركة نيويورك مارين، إن القاضى فى قراره وجد أن التشهير الذى ارتكبته أمبر كان "متعمدًا" و"خبيثًا".

فيما لا تزال تداعيات المواجهة مستمرة مع مطالبة محامى هيرد بمحاكمة جديدة فى معركتها للتشهير بزعم أن الشخص الخطأ خدم فى هيئة المحلفين وحكم عليها، وقالوا إن فريق هيرد رفع وثائق المحكمة فى ولاية فرجينيا "بناءً على حقائق إضافية مكتشفة".

ويزعم محاموها أن شخصين يحملان نفس الاسم الأخير كانا يعيشان فى المنزل فى فيرجينيا حيث تم إرسال أمر الاستدعاء إلى هيئة المحلفين فى أبريل، إلى ذلك، كتب محامو الممثلة الشقراء "إنه أمر مزعج للغاية بالنسبة لفرد لم يتم استدعاؤه للخدمة فى هيئة محلفين، مع ذلك مثل وعمل معهم، لا سيما فى مثل هذه الحالة".

ومن جانبها، أشارت محكمة فرجينيا إلى أن لديها ضمانات قائمة لمنع هذه الأنواع من الخلط، مثل استخدام رقم المحلف المكون من سبعة أرقام، والرمز البريدي، وتاريخ الميلاد للتحقق من هوية المحلفين، وجاء فى الدعوى أن هذه الضمانات موجودة ويعتمد عليها الطرفان للتحقق من هوية المحلف الصحيح، لضمان الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة لجميع المتقاضين.