شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يكشف "الطريقة الغلط" لعمل الكبدة بعد ذبح أضحية العيد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان الكوميدي أشرف عبد الباقي، بعيد الأضحى المبارك وذبح أضحية العيد بطريقة طريفة، حيث ظهر وهو يطهى الكبدة على طريقته الخاصة بعد الانتهاء من عملية النحر، مهنئا جمهوره ومتابعيه بحلول العيد المبارك.

ونشر عبد الباقي، فيديو أثناء تقطيع اللحمة وطهي الكبدة، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "كل سنة وأنتم طيبين.. الطريقة الغلط لعمل الكبدة".

من ناحية أخرى، يجسد النجم أشرف عبد الباقى في مسلسل "الشادر" دور تاجر سمك، وهو تاجر شرير يحاول أن يسيطر هو وأبناؤه على السوق ما يجعله يدخل في أزمات كبيرة مع باقى تجار السوق.

مسلسل الشادر تأليف مصطفى حمدى، وإخراج سامح عبد العزيز، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وتجسد ياسمين صبرى خلاله شخصية فتاة شعبية للمرة الأولى، حيث تدور أحداث العمل في إطار دراما شعبية داخل شادر سمك، حيث حلقات بيع السمك الشهيرة والمزادات اليومية بها وحكايات الصيادين الذين يتوافدون كل يوم على الشادر.



أشرف عبد الباقي















