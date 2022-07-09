شكرا لقرائتكم خبر عن زواج كريستن دانست من جيسى بليمونز فى جامايكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لموقع Page Six عن زواج الممثلة كريستن دانست من جيسي بليمونز، وذلك بعد ارتباط وصل إلى حد 6 سنوات معاً، قررا في النهاية أن يصل للزواج الذى تم في أحد المنتجات الفاخرة داخل مدينة جامايكا.

علاقة كريستن دانست بزوجها بدأت بالتحديد فى عام 2016، بعدما تعارف الثنائى وأعلنا عن ارتباطهما.



كريستين دانست وزوجها

وتعتبر كريستن دانست واحدة من أبرز نجمات هوليود ممن عرفن بجاذبيهتن وشهرتهن الواسعة التى اكتسبتها جراء بطولتها لسلسلة افلام سبايدر مان، والتى حققت من خلال ايرادات كبيرة وصلت إلى 2 مليار دولار حول العالم.

إلا أنها وبعد دورها خلال تلك السلسلة لم تتطور بصورة أكبر فى اختيار ادوارها، فلم تستغل نجاحها الكبير، واستمرت داخل حالة من التخبط بين الاختيارات، جعل نجمها يختفى لفترة.