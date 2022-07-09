جوني ديب يتبرع بمبلغ خيالي للجمعيات التي خذلتها آمبر هيرد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ذكر موقع «Radar» أن النجم العالمي جوني ديب قد تبرع بمبلغ 800 ألف دولار للجمعيات الخيرية، ومن ضمنها مستشفى «بيرث» للأطفال، الذي كانت آمبر هيرد قد أعلنت سابقاً أنها ستتبرع له بالمبلغ الذي حصلت عليه تعويضاً من النجم لكن خذلته.

وقد جمع النجم هذا المبلغ الخاص بالتبرع للجمعيات الإنسانية الخيرية، بعد أن باع مجموعة «NFT» خاصة به وتحمل اسم «لا تَخَفْ من الحقيقة».

وقد قسم المبلغ بين الجمعيات التالية: مستشفى بيرث للأطفال، المؤسسة الخيرية للأطفال في مستشفى جريت أورموند ستريت، وجمعية «The Footprint Coalition» إضافة إلى مستشفى الأطفال في لوس أنجلوس.

وكانت آمبر هيرد قد اعترفت في المحكمة أنها لم تقم بالتبرع بمبلغ 3.5 مليون دولار أمريكي لصالح الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، كما كانت قد صرحت سابقاً بعد تقاضيها مبلغ 7 ملايين دولار من طليقها جوني ديب بوصفه تسوية للطلاق.

وبررت هيرد عدم دفعها للمبلغ كما كانت قد وعدت، بانشغالها بالدعاوى القضائية التي وجهها لها الممثل العالمي جوني ديب؛ الأمر الذي تسبب بعدم قدرتها على دفع المبلغ الذي تعهدت به.

وقالت آمبر هيرد، التي خسرت القضية في المحكمة بوجه جوني ديب: «لديَّ النية كاملة للإيفاء بوعدي. وأنا أريده أن يتوقف عن مقاضاتي لأتمكن من ذلك».

يُشار إلى أن آمبر كانت قد صرحت خلال حلولها ضيفة في برنامج «RTL Late Night» الهولندي، عام 2018، أنها قامت بالتبرع بمبلغ 7 ملايين دولار، للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومستشفى الأطفال في لوس أنجلوس مناصفة؛ لأنها لا تريد شيئاً لنفسها.

وفي سياق منفصل، كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن النجم العالمي جوني وطليقته آمبر هيرد قد التقيا بشكل سري بعد أن أرسلت الأخيرة طلباً عبر محاميها إلى النجم تعرب فيه عن رغبتها في لقائه لتسوية الأمور بينهما، بعد صدور قرار هيئة المحلفين الذي يُلزمها بدفع تعويضات تصل إلى 10 ملايين و350 ألف دولار.

واللافت أن جوني ديب وافق على لقائها، رغم كل ما قيل سابقاً عن عدم النظر إلى عينيها؛ لأنه قد وعدها سابقاً بذلك، للتفاوض بشأن قيمة التعويضات، وعلى انفراد ودون وجود أحد، تلبية لرغبتها.

ولكن اللقاء لم يكن مثمراً؛ فبحسب تقرير الصحيفة لم يصل جوني وآمبر إلى نتيجة أو اتفاق، والاجتماع لم يدُم طويلاً، حيث خرجت هيرد لتطلب على من الفور من فريق دفاعها تسريع عملية استئناف المحاكمة، وهذا ما حدث.

وتقدمت النجمة الأمريكية آمبر هيرد، رسمياً، بطلب إلغاء الحكم الصادر ضدها في قضية التشهير، التي تقدم بها زوجها السابق جوني ديب في 1 من يوليو/ تموز الحالي، في محكمة دائرة فرجينيا الأمريكية.