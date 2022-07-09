مرحلة جديدة من النزاع بين سيد رجب وطليقته.. والسبب “منزل الزوجية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم صدور قرار قضائي يمنح الأمريكية كيكي نيلسون حق العودة إلى منزلها، والكشف عن مفاوضات لتسوية النزاع مع زوجها السابق الفنان سيد رجب وديا، عادت الأزمة إلى المربع صفر، حيث كشفت نيكي عن بدء مرحلة جديدة من النزاع بينهما على “منزل الزوجية” في دهشور.

وكتبت كيكي نيلسون رسالة مطولة عبر حسابها على موقع الفيس بوك قالت فيها: أصدقائي الأعزاء، للأسف لدي أخبار سيئة عن دهشور، استأنف محامو سيد رجب كيدًا فيّ لوقف تنفيذ حقوقي في بيت دهشور والأرض، كما ألغوا اجتماعًا كانوا قد اتفقوا عليه بالفعل مع المحامين الخاصين بي للتوصل إلى تسوية ما، وتملؤني هذه الانتكاسة بالحزن والكآبة.

وواصلت نيلسون: كما تعلمون صدر قرار النائب العام بالسماح لي بدخول دهشور في شهر يونيو بعد أن كان سيد رجب قد منعني عنها تماما في مارس، وكنا في انتظار هذا الحكم لمدة تقترب من ثلاثة أشهر، صدر قرار النائب العام بناءً على شهادة الجيران والطبيب البيطري الذي كنت أعالج كلابنا عنده والمهندس الذي عملت معه عن كثب في بناء البيت وغيرهم.

وقالت: طلبت المحكمة من سيد رجب شهادته لكنه رفض رفضًا متكررًا، واستغرقت عملية جمع الأدلة أكثر من شهرين ونصف شهر، وصدر القرار في صالحي آخذًا في الاعتبار عقد الملكية الذي كتبناه أنا وسيد معًا وسجلناه في المحكمة عام 2014، والذي يمنحني 50% من دهشور واعتبره القاضي دليلًا على أنه كان معترفًا بحقوقي في ذلك الوقت.

وأضافت كيكي نيلسون: بعد صدور الحكم في صالحي، دعا المحامون طرفي المحامين طرفه إلى لقاء للتوصل إلى تسوية تبتعد بنا عن دوامة المحاكم ووافقوا على ذلك، إلا أنهم انسحبوا قبل موعد اللقاء بيوم، وفي اليوم التالي وصلني استئناف طوله 23 صفحة قدموه لوقف تنفيذ الحكم المذكور أعلاه.. ماذا يقولون في هذه الـ 23 صفحة؟ في تجاهل سافر لجميع الشهادات والأدلة، يقول الاستئناف إن وجودي في دهشور ليس لأي سبب سوى كوني زوجته، وإن ذلك انتهى لأنني الآن مطلقة منه.

واختتمت كيكي حديثها قائلة: فالآن بدلا من عودتي إلى بيتي وحديقتي الجميلتين عدت إلى متاهات القانون.. هذا المكان لما كان له وجود لو لم أكن استثمرت مدخراتي لشراء الأرض أصلًا (من قبل أن يكتب لسيد الشهرة أو تكون له أمواله الخاصة) وأنا من عثر على المهندس الذي قام ببناء البيت وعملت معه بشكل يومي طوال مدة بناء البيت ثم فرشت البيت بعد بنائه.. وأكون بذلك عدت لنقطة الصفر وأحاول التمسك بإيماني.

وسبق أن أعلنت كيكي نيلسون، طليقة الفنان سيد رجب، عن حكم القضاء في الدعوى المرفوعة منها على زوجها السابق، مؤكدة أنه تم الحكم لها بتمكينها من العودة إلى قطعة أرض ومنزل في منطقة دهشور، بالمشاركة بينهما.

وكتبت طليقة سيد رجب عبر حسابها الشخصي على الفيس بوك: أنا الحمد لله كسبت القضية بالمشاركة.. القاضي حكم بتمكيني بالمشاركة مع سيد رجب في الأرض في دهشور.. الأرض اللي بنيتها وتعبت فيها.. والحمد لله.. وأشكر محاميني.. ولكل اللي ساندني بالحب والتشجيع.

تعود وقائع القضية لشهر مارس من العام الجاري عندما كشفت السيدة الأمريكية كيكي نيلسون عن عدة مفاجآت تخص زوجها السابق الفنان سيد رجب المعروف ب “أبو العروسة”، حيث سردت وقائع تعامله معها وتأتي مغايرة تماما لصورته الرومانسية الحنونة، في المسلسل الشهير، وأكدت كيكي إنها حزينة لأن الظروف أجبرتها على كشف حقيقة “أبو العروسة”.

كيكي كتبت قصتها بلغة عربية ضعيفة للغاية، عبر حسابها بموقع الفيس بوك، بعنوان “خلف الكواليس مع ابو العروسه”، ووضعت عنوانا ثانيا وهو سيد رجب يطردني من بيتنا في دهشور وينكر أن لي أية حقوق فيه.

وأضافت في البداية لم تكن لي رغبة في عرض الأمور على الرأي العام بهذا الشكل، ولكنني الآن أود أن أحكي قصتي مع سيد رجب، فهو لا يمكن أن يكون الرجل الذي تزوجته ووثقت به.

تابعت قائلة: منذ عدة أيام ذهبت إلى منزلي في دهشور للتأكد من أن كل شيء على ما يرام، لاستقبال بعض الأصدقاء في اليوم التالي، غير أنني فوجئت بمنعي من الدخول، فقد أحضر سيد رجب بعض أفراد الأمن وأمرهم بمنعي من دخولي إلى مزرعتي وبيتي بها.

وكشفت عن طبيعة علاقتها بسيد رجب بعد الطلاق قائلة: اتفقنا أنا وسيد رجب على الانفصال بشكل ودي دون طلاق حتى يستمر التأمين الصحي الخاص بي والإقامة في مصر، واتفقنا كذلك أن يدفع لي نفقة شهرية مناسبة وأن يساعدني في الحصول على مسكن مناسب.

وأضافت: بمرور الوقت ودون أسباب رفض سيد رجب التوقيع على الإتفاق… ففي شهر يونيو- ودون مناقشة- تسلمت إخطار طلاق غيابي سلمه لي حارس العقار وترتب على هذا الطلاق بطبيعة الحال حرماني من كافة حقوقي إلا إذا لجأت للقضاء للحصول على النفقة المقررة في هذا الشأن( العدة والمتعة)، و القضايا الأن بالمحاكم لشهور، و سيد طوال هذه الفترة يرفض التحدث معي ولم يصلني منه أي شيء منذ شهر ابريل الماضي.

وعادت لبداية قصتها مع سيد رجب وكيف ساهمت في نجوميته بقولها: كان سيد رجب يعمل بأحد المصانع عندما عرفته، وفي عام ٢٠٠٢ استطعت شراء شقة من مدخراتي ومكافأة نهاية الخدمة من عملي. هذه الشقة مكان سكننا لمدة ١٥ عام، ومن خلال شبكة معارفي وأصدقائي في الدوائر الفنية في مصر استطاع سيد رجب أن يبدأ مشواره الفني.

وواصلت: في عام ٢٠٠٩، عندما كان سيد يخطو خطواته الأولى، وإقترح شراء قطعة أرض بمنطقة دهشور من أموالي وقمت بالفعل بشرائها باسمه لأنني لست مصرية، وقمت بالمساهمة في تكلفة بناء منزل بها، كما تحملت ما يقرب من ٩٠% من تكلفةفرش وتجهيز المنزل.

تابعت: كان هذا البيت في دهشور بالنسبة لي حلم يتحقق، وكنت أتواجد هناك بشكل منتظم، فأنا شاركت بالمسؤولية عن رعاية الحيوانات وتغذيتها والتعامل مع الطبيب البيطري عند الضرورة، والتعامل مع الحارس وعائلته وما إلى ذلك من شئون الجنينة وساهمت في تنمية المنطقة ولم يكن سيد موجودا هناك حتى في أوقات الفراغ إلا أنه قام بشراء قطعة أرض صغيرة أخرى ملاصقة لأرضي وقمنا بإضافتها للأرض وحرر لي عقدي بيع بنصف الأرض فقط وإحتفظ بأصول عقود البيع معه ولأنه كان زوجي لم أطلب منه أصول تلك العقود.

وأبدت كيكي دهشتها مما يحدث قائلة: إنه أمر مثير للدهشة أن ينكر سيد رجب الآن أنني استثمرت أموالي الخاصة في بيت دهشور، وأن يمنعني ويحرمني من حقوقي في هذا البيت، ليس لي أسرة في مصر أذهب إليها، ولم يتبقى لي أموال بعد أن أنفقت دخلي كاملا ومكافأة نهاية خدمتي من جهة عملي في هذه الزيجة، وبعد أن تحملت مصروفات تعليم أبن سيد رجب في أرقى المدارس بعد نقله من المدرسة الحكومية التي كان مسجلا بها والتي كان يصل عدد تلاميذ الفصل الواحد بها أكثر من ٦٠ تلميذ، ولم أكن أرغب في سرد هذه التفاصيل إلا أنه أجبرني على ذلك بعد إنكار كل هذه الأفعال التي قمت بها من أجله وأجل أولاده عن حب وعاطفة مع العلم أنني أيضا كنت متحملة مصروفات الحياة اليومية، والهدايا والطلبات التي كنت أعود بها بعد كل رحلة للولايات المتحدة الأمريكية.

تابعت قائلة: لقد أخلصت جدا لهذه العلاقة وأصبحت مصر وطنا لي، وساعدت سيد كثيرا من خلال علاقاتي ولغتي وما حققه من نجاح. كنت دائما أبحث له بالإنجليزية، وأرى نفسي شريكة فيما وصل إليه من فرص حقيقية وورش عمل مناسبة، وأقوم بترجمة الأعمال التي يشارك بها حتى يتم تقديمها في الخارج عن طريق المراسلات التي كنت أكتبها باللغة الانجليزية، وكثيرا كان يعترف سيد بهذه المساعدات في العديد من اللقاءات التليفزيونية وكان يقول أن الشهرة والمكانة التي يتمتع بها الآن كانت بفضل مساعدتي ودعمي له، كيف يتم إنكار كل ذلك؟

وبلهجة حزينة قالت: إنها علاقة دامت ٢١ سنة واستثمرت فيه كامل مدخراتي، والآن أجد نفسي غير قادرة على الوفاء بمصروفات التقاضي وأحتاج إلى مساعدة معارفي وأصدقائي التي تكلفني الكثير، إضافة إلى الفحوصات الدورية لمرض السرطان فكيف سيكون الحال في عدم وجود تأمين طبي؟ لقد أنهيت حياتي العملية ولم يعد لي مصدر دخل يكفل لي حياة كريمة… والأمر الأكثر قسوة هو مقاطعة أولاد سيد لي وحرماني من رؤية أحفاده لأبنته فقد كنت أحبهم كثيرا وهم على يقين بذلك.

واختتمت قائلة يؤسفني يؤلمني أصدقائي الأعزاء أن أكشف لكم عن القصة الحقيقية ل ” أبو العروسة “.