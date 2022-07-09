رامي صبري يطرح “إنتي جنان” بمناسبة عيد الأضحى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان المصري رامي صبري، منذ قليل، أحدث أعماله الغنائية، أغنية تحمل اسم «إنتي جنان» وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب، قبل انطلاق موسم عيد الأضحى المبارك 2022.

تأتي أغنية «إنتي جنان» لـ رامي صبري، من كلمات عمر قريبة وإسلام الجريني، ألحان تيام علي، توزيع وميكس وماستر جلال حمداوي.

كلمات الأغنية: «كله حلو إلا أنتي بس روعة شكلي وقعت فيكي أوبس أوعى معدية وفوق أنتي قمر وسط ليل هادي أنتي جو موود جميل وصافي جمالك متفصل مش عادي مليانة رقة وذوق لا دا أنتي جنان.. شمس ورسمها فنان العيون عربية كمان إيه بقى مش كدا عقلي أنا هيطير عينيكي بتجر من بصة شدت قلبي أتجر جمال رباني لاء لاء مش سحر ملفتة نجمة في وسط الجماهير».

وكان المطرب رامي صبري قد قدم مؤخرًا أغنية «هي» في موسم الصيف الحالي، وتعاون فيها حينها مع الشاعر الغنائي نادر عبدالله حيث قدم له الكلمات ولحن الأغنية، فيما قدم المكس والماستر جلال حمداوي.