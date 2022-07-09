مي كساب تكشف موعد تصوير الجزء الرابع من “اللعبة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة مي كساب، عن بعض من تفاصيل تصوير الجزء الرابع من المسلسل الكوميدي الشهير «اللعبة».

ومن جانبها، قالت مي كساب أثناء استضافتها في برنامج «الراديو بيضحك» على راديو 9090: «هبدأ تصوير الجزء الرابع في شهر أكتوبر وسمعت إنهم هيسفرونا أوروبا».

واستكملت حديثها: «الشخصيات مكتوبة حلو اوي، الناس بقت متعلقة بكل كراكتر وده من أسرار نجاح واستمرار العمل، وكنا متخوفين وأحنا بنقدم الجزء الثالث لأن الجزء الثاني نجح نجاحاً ساحقاً».

وتابعت متحدثة عن نجاح العمل: «ونجاح الجزء الثالث أكد لي أن الناس حابة الشخصيات نفسها وحتى لو اخفقنا في حلقات هيعدولنا عادي».

وكانت مي كساب قد كشفت مؤخرًا عن تفاصيل وكواليس من مشاركتها في مسلسل «اللعبة» الذي يأتي من بطولة الثنائي هشام ماجد وشيكو.

وقالت أثناء حلولها ضيفة على برنامج «كلام الناس» مع الإعلامية ياسمين عز، المُذاع عبر فضائية MBC مصر: «كنت مرعوبة في أول موسم من اللعبة، وكان عندي مشكلة من فكرة الصراخ المستمر للشخصية التي أقوم بتقديمها في مسلسل اللعبة».

هذا فيما كانت قد أعلنت مي كساب في وقتٍ سابق من شهر مايو الماضي عن إجرائها عملية جراحية في «المرارة»، ووجهت الشكر لكل من ساندها أثناء أزمتها الصحية، ووجهت تحية خاصة إلى أهل زوجها المطرب الشعبي أوكا، مؤكدة أنهم من قاموا برعايتها.

وكتبت مي كساب عبر صفحتها بموقع الفيس بوك: شكرا من قلبي لكل حد سأل عليه ودعالي عملت عمليه المراره امبارح بسلام وستر من الله شكرا من قلبي أهلي وأهل جوزي اللي دائما شايلني شكرا أصحابي وزملائي شكرا جمهوري الكريم ربنا يحفظكم جميعا من كل شر وألف حمد وشكر لله حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.