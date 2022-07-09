فيكتوريا ودايفيد بيكهام بذكرى زواجها الـ23

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت المغنية السابقة، ومصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام بالذكر السنوية الـ23 لزواجها من نجم كرة القدم المعتزل البريطاني دايفيد بيكهام.

ونشرت النجمةصورة لهما من احدى المناسبات على صحتها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: “يقولون إنه ليس مضحكاً، ويقولون إنني لا أبتسم أبداً، وقالوا إن زواجنا لن يدوم. اليوم نحتفل بمرور 23 عاماً على الزواج. ديفيد أنت كل شيء بالنسبة إلي، أنا أحبك كثيراً !!!!”.

أما دايفيد فبدوره نشر أيضاً صورة لهما تعود إلى بداية زواجهما وهما يرتديان ثياباً باللون البنفسجي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، مستخدماً خاصية “الستوري”، وأرفق الصورة بتعليق ممازحاً كتب فيه: “لون بنفسجي وجدية”.

وكان لاعب كرة القدم المعتزل ​دايفيد بيكهام​ قد نشر مؤخراً صورةً نادرة له في طفولته مع والده، احتفالاً بيوم الأب، على صفحته في إنستغرام.

كما حرص النجم على نشر صورة حماه، والد زوجته مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام في المنشور عينه، وأرفق النجم البريطاني المنشور بتعليق كتب فيه “يوم أب سعيد لأبوين رائعين، شكراً على كل ما تفعلانه لأجلنا، ولأنكما هنا دائماً”.

واللافت في الصورة أن بيكهام كان يرتدي ملابس خاصة بكرة القدم ويحمل عدة جوائز، على ما يبدو كان قد حصل عليها، ما يظهر شغفه وعشقه للكرة منذ طفولته.

يُشار إلى أن فيكتوريا بيكهام كانت قد نشرت مؤخراً عدة صور على حسابها في إنستغرام تجمع زوجها لاعب كرة القدم المتقاعد دايفيد بيكهام بعائلته احتفالاً بذكرى ميلاده الـ47. وأرفقت فيكتوريا المنشور بتعليق كتبت فيه: “يوم ميلاد سعيد دايفيد، أفضل أب، الكثير من القبلات منا جميعاً قبلاتي”!

كما نشرت صورتين لها مع زوجها وأرفقتهما بتعليق عبرت فيه عن حبها له حيث كتبت: “أحبك كثيراً يا دايفيد، أنت أجمل زوج يمكن أن تحلم به أي امرأة على الإطلاق، وأشعر بأنني محظوظة للغاية. أنت كل شيء بالنسبة لي! أحبك كثيراً، يوم ميلاد سعيد!”.