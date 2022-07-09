شاهد.. تايلور سويفت في الإعلان الترويجي لفيلمها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفيديو الترويجي لفيلم دراما الجريمة، “أمستردام” للمخرج دايفيد راسال والذي تشارك النجمة العالمية تايلور سويفت في بطولته إلى جانب كل من مارغوت روبي وكريستيان بيل وجون ديفيد واشنطن و رامي مالك وغيرهم.

وفور طرح الفيديو، تصدر اسم تايلور سويفت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينتظر جمهورها الفيلم الذي من المتوقع عرضه في السينمات خلال نوفمبر 2022، بفارغ الصبر.

وتدور أحداث فيلم أمستردام في الثلاثينيات من القرن الماضي؛ حيث وصفته ديزني بأنه “ملحمة الجريمة الرومانسية بين ثلاثة أصدقاء مقربين يجدون أنفسهم في قلب إحدى المؤامرات السرية الأكثر إثارة للصدمة في التاريخ الأمريكي “.

وفي سياق منفصل كان موقع “The Sun” البريطاني قد كشف الأسبوع المنصرم أن حبيب النجمة العالمية تايلور سويفت، النجم جو ألوين، قد عرَضَ منذ عدة أشهر عليها الزواج، بعد علاقة استمرت 5 أعوام حتى اللحظة، وقد وافقتْ بالفعل.

وتحاول النجمة إبقاء أمر خطوبتها سرياً؛ حيث بقي الأمر ضمن الأجواء الأسرية فقط وبعض الأصدقاء القلائل، وقد وصل الأمر بها إلى حد قيامها بارتداء الخاتم في المناسبات الضيقة، وخلعه أمام العيان؛ حتى لا يعلم أحد بالخطوبة خلال الفترة السابقة.

وأكد مصدر مقرَّب من الثنائي الخبر؛ حيث قال: “تايلور وجو سعيدان حقاً، ويحبان بعضهما بشكل كبير جداً، أعلنا خطوبتهما منذ عدة أشهر للعائلة فقط والأصدقاء المقربين، وهما يحاولان إبقاء خطوبتها بعيدةً عن الإعلام؛ لأن هذه الأمور خاصة بهما، وبالتأكيد في حفل زفافهما، لن تكون أية وسيلة إعلام حاضرة؛ بل سيكون الحفل بسيطاً تماماً كشخصيتيهما”.