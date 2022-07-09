شكرا لقرائتكم خبر عن بإذن نادر.. توم كروز يصور Mission: Impossible 8 فى كنيسة وستمنستر لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل النجم العالمى توم كروز، على إذن نادر الحصول عليه للغاية وذلك للتصوير داخل كنيسة وستمنستر، فى لندن، من أجل فيلمه القادم Mission: Impossible 8، ومن المقرر أن يختبر توم كروز، تجربة جديدة كجزء من مسيرته السينمائية المتألقة، وسيعود نجم هوليوود البالغ من العمر 60 عامًا، إلى العاصمة البريطانية لتصوير أحدث أعماله داخل المعلم الدينى.

وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، يأتى ذلك بعد تأجيل الجزء الـ7 والـ8 من المهمة: المستحيلة، فى بداية العام بسبب تأخيرات متعلقة بـ Covid، وسيكون موقع التصوير الجديد موقع تصوير استثنائى ويدل على مدى ضخامة هذا الفيلم، والميزانية ضخمة بالطبع.



توم كروز

وكان فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick ، حقق إيرادات حول العالم وصلت إلى مليار و119 مليون دولار بدور العرض، والفيلم تدور أحداثه بعد قضاء البطل لأكثر من ثلاثين عاماً فى القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، لكنه يتفادى التقدم فى الرتبة التى ستضعه فى مكانة مختلفة كما يستمر فى تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجى Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حى من قبل.

وبالإضافة لتوم كروز، يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكى.