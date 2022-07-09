شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت صيام: سعيدة بعرض "ليلتكم سعيدة" فى الجزائر وكنا متخوفين ألا يفهمنا الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت الفنانة بسنت صيام من الجزائر، بعد أن قدمت وفريق عمل العرض المسرحي "ليلتكم سعيدة" مع المخرج خالد جلال علي مسرح "عبد القادر علولة" بوهران في إطار أيام المسرح المتوسطي، والتى تشارك فيها فرق من 5 دول متوسطية وهم "الجزائر وتونس ومصر وإيطاليا وفرنسا"، مشيرة إلي سعادتها بتمثيلها وفريق عمل مسرحية "ليلتكم سعيدة" لمصر فى تلك الفعالية المهمة، والاستقبال الحافل من جمهور المسرح الجزائري للفن المصرى، مشيرة إلي أن المسرح رفع لافتة كامل العدد، حيث لم يترك الجمهور مقعدا واحدا خاويا طوال أيام العرض.

وأكدت بسنت صيام فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أنها ليست المرة الأولي التي يتم فيها عرض "ليلتكم سعيدة" خارج مصر، حيث شارك العرض من قبل في مهرجان قرطاج بتونس، مضيفة: "الحقيقة كنا متخوفين من فكرة ألا يفهمنا الجمهور في الجزائر، ولكننا سعدنا بتفاعل الجمهور من أول دقيقة في العرض حتي آخر لحظة فيه، إلي جانب حسن الاستقبال لنا، وإصرارهم علي لقاؤنا بعد المسرحية ومناقشتنا فيها، والحقيقة سعدت جدا بكل تلك الحفاوة، وسعدت بتواجدي في الجزائر لأول مرة وكرم أهلها".

العرض يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، وهو من إنتاج فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي، عن القصة القصيرة (مغنية الكورس) لأنطون تشيكوف، البطولة للفنانين " ياسر الطوبجى، مريم السكري، بسنت صيام، مروة عيد، نديم هشام، ألحان المهدي"، ديكور عمرو عبد الله، أزياء هالة الزهوى، مخرج منفذ علا فهمي، مساعد مخرج أحمد فؤاد، كتابة وإخراج خالد جلال .















