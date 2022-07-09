شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوى تسترجع ذكريات الحج مع والدتها الراحلة يوم عرفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ذكريات أداء مناسك الحج مع والدتها النجمة الراحلة، تزامنًا مع أداء مناسك الحج واحتفالات عيد الأضحى المبارك.

ونشرت أميرة، عبر إنستجرام، صورتين لها من الحج يوم عرفة، الأولى مع والدتها بملابس الإحرام البيضاء، والثانية جمعت والدها الراحل كابتن حسن مختار ووالدتها وأبنائها، صحبتها بتعليق: "الله يرحمك يا أمي، صورتنا في يوم عرفة".



الراحلة رجاء الجداوي مع ابنتها أميرة

ومرت منذ أيام، الذكري الثانية للفنانة رجاء الجداوي، فقد رحلت يوم 5 يوليو عام 2020 متأثرة بمرض الكورونا، بعد معاناة مع هذا المرض لعدة شهور، وكان رحيلها صادما للوسط الفني ولكل محبيها.

أولي محطاتها الفنية كانت عندما رشحها المخرج هنري بركات للمشاركة في دور صغير في فيلم "دعاء الكروان" وهو من إنتاج عام 1959، وعلى الرغم من مشاهدها المحدودة في هذا العمل، فإنه يعد محطة شديدة الأهمية في مشوارها الفني، وكان بمثابة شهادة ميلاد لرجاء الجداوي فنياً، كما انها قدمت مع المخرج فطين عبد الوهاب فيلم "إشاعة حب" الذي شاركت فيه مع سعاد حسني وعمر الشريف ويوسف وهبي.



الراحلان رجاء الجداوى وحسن مختار مع أحفادهما

كان أيضًا دورها في فيلم "موعد علي العشاء" أمام سعاد حسني وحسين فهمي وأحمد زكي من الأدوار المميزة والمحطات المهمة، وقدمت للسينما الكثير من الأعمال فهي لم تكن بطلة مطلقة لكن وجودها في أي عمل يعطي للعمل ثقل فني وتكون هي بداخله مميزة في الأدوار التي كانت تقدمها سواء الكوميدية مع عادل امام مثلا في "حنفي الأبهة" أو غير الكوميدية مع نجوم آخرين، كما أنها كانت داعم كبير لجيل التسعينات وما بعده في السينما فقدمت مع احمد السقا ومني زكي فيلم "تيمور وشفيقة"، وشاركت في بطولة فيلم "من 30 سنة" أيضا.



رجاء الجداوي

ومن المحطات المهمة في مسيرتها في التليفزيون مسلسل "هند والدكتور نعمان " مع الفنان الكبير كمال الشناوي فقد قدمت شخصية "شادية"، كما قدمت مسلسلات "الدوامة، و"أحلام الفتى الطائر" و"اللص الذي أحبه"، وعلي خشبة المسرح قدمت عددا من المسرحيات أبرزها "الواد سيد الشغال، و"الزعيم" مع عادل امام ليصل رصيدها الفني حوالي 300 عمل ما بين السينما والتليفزيون والمسرح.