ياسمين عبد العزيز تظهر بالحجاب في العيد.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: إحتفلت النجمة ياسمين عبد العزيز بمناسبة عيد الأضحى بطريقتها الخاصة من خلال صورة جديدة لها من أمام البحر.

وظهرت النجمة المصرية في الصورة على الشرفة أمام البحر وكانت بالحجاب والعباءة أو ما يشبه إسدال الصلاة، وبدت على طبيعتها من دون مكياج.

وأرفقت ياسمين الصورة بتهنئة لجمهورها بمناسبة عيد الأضحى، وكتبت: “كل سنة وانتم بخير عيد سعيد”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة ونالت اعجاب الآلاف من متابعيها الذين تغزلوا بجمالها وعفويتها، متمنيين لها النجاح والسعادة.

وعانت النجمة المصرية في الفترة الأخيرة من شائعات كثيرة حول انفصالها عن النجم أحمد العوضي، ليخرج الأخير وينفي كل ما كتب ونشر صورة مع زوجته وكتب: “مهما يحصل بينا هتفضلي انتي كل حاجه وكل حياتي بحبك”.