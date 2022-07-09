لهذا السبب الملكي.. الأمير وليام مجبر على مصالحة شقيقه هاري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو ان الخلافات الحادة بين الدوقة كمبريدج كيت ميدلتون، وميغان ماركل تؤثر بشكل سلبي على علاقة الأميرين وليام وهاري وتلعبت دوراً كبيراً في تفاقم الهوة بين الشقيقين.

وأكدت تقارير صحافية ان الأمير وليام بحاجة ماسة إلى حل الخلافات بينه وبين شقيقه الأصغر الأمير هاري من أجل إثبات نفسه كملك كفوء في المستقبل، وليكون قائد عظيم بالنسبة الى الشعب البريطاني.

وأكد الخبير المتخصص في الشئون الملكية دنكان لاركومب، محرر ملكي سابق لدى صحيفة The Sun: “إذا أراد وليام أن يكون ملكا يحظى بكل التقدير في المستقبل، أو قائد عظيم، سيكون عليه أن يبادر بمصالحة الأمير هاري”.

وأضاف في حوار جديد له مع صحيفة “دايلي بيست” أن “عموم الشعب البريطاني يرون إن الأمير وليام يجب أن يظهر روح القيادة والمبادرة في محاولة حل الخلاف بينه وبين الأمير هاري”، لافتا الى أنه “في النهاية، سيتعين على وليام أن يرفع سماعة الهاتف ويتصل بهاري، هاري ليس مضطر للقيام بأي من ذلك، ويمكنه أن يستمر في قضاء وقت رائع في كاليفورنيا، يقع عبء المصالحة الآن على الأخ الأكبر. إذا كان يعتقد حقا أنه الرجل الذي اختاره الله ليكون ملك، فيجب أن يكون قادرا على حل هذا الخلاف مع أخيه، وليام لديه الكثير على العكس من هاري”.