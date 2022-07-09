إيلون ماسك يقرر إلغاء صفقة شراء “تويتر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرر الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” إيلون ماسك يوم الجمعة إلغاء صفقته البالغة قيمتها 44 مليار دولار أمريكي لشراء “تويتر”، ملقيا باللوم على الشركة في حجبها لمعلومات عن عدد الحسابات الآلية الضارة والوهمية لديها.

وادعى محامي ماسك أن “تويتر” فشلت في الامتثال لالتزاماتها في اتفاقية الاندماج وكانت “في انتهاك مادي لأحكام متعددة” من الاتفاقية الموقعة في أبريل.

وقال رئيس مجلس إدارة “تويتر” بريت تايلور إن الشركة ملتزمة بإغلاق الصفقة على السعر والشروط المتفق عليها مع ماسك، وتخطط لمتابعة الإجراءات القانونية لإنفاذ اتفاقية الاندماج.

ونشر تايلور، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي المشارك لشركة “سيلس فورس” تغريدة على حسابه على “تويتر” قال فيها “نحن واثقون من أننا سننتصر في محكمة ديلاوير للاستئناف”.

وفي أبريل، أعلن إيلون ماسك عن الاستحواذ على “تويتر” بقيمة 44 مليار دولار. وفي وقت لاحق من شهر مايو، قال إن الصفقة معلقة مؤقتا حيث طلب تفاصيل حول عدد الحسابات الآلية الضارة والوهمية على المنصة الاجتماعية.