شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش يكشف عن جنس مولوده القادم بطريقة طريفة.. شوف رد فعل أبنائه "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدم النجم رامى عياش، طريقة طريفة ومشوقة للكشف عن جنس مولوده القادم، حيث ظهر رامى فى فيديو يقف أمام ابنيه وزوجته ويطلق دخان ليعبر عن جنس المولود المنتظر، ليتضح أنه باللون الوردى وهذا يعنى أن المولودة ستكون فتاة، وهو ما اسعد ابنته، لكنه أغضب ابنه قليلًا، فيبدو أنه كان يريد صبيًا مثله، لتظهر زوجة عياش فى الفيديو وهى تهدأ ابنها ليتقبل الأمر.

ويشار إلى أن الفنان رامى عياش، انضم مؤخرا إلى قائمة أبطال مسلسل "العين بالعين" المقرر أن ينطلق تصويره خلال الفترة المقبلة، إذ كشف عن ذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، ونشر عددًا من الصور للسيناريو عليها قائلًا: "وابتدينا العين بالعين".

مسلسل "العين بالعين" تشارك فى بطولته النجمة سيرين عبد النور، عدد آخر من الفنانين وهو سيناريو وحوار سلام كسيرى وإخراج رندا علم، وينتمى الى نوعية الأعمال الـ15 حلقة، وسيتمّ عرضه على أحد المنصات الإلكترونية.



ابن رامي عياش يغضب من جنس المولود



رامي عياش واسرته