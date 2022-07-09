شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي مهنئًا بعيد الأضحى: يارب يجى بالخير كله ويفرح قلوب كل الناس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الفنان هاني رمزي، الشعب المصري أجمع، بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يكون عيد خير على كل الناس وأن يفرح الله قلوبهم في هذا الأيام المباركة.

وقال رمزي، في فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام: "كل سنة وأنتم طيبين وعيد أضحى سعيد عليكم، يارب يجي بالخير كله على كل الناس، وربنا يفرح قلوب كل الناس، كل سنة وأنتم طيبين".

وسبق وأشاد النجم هانى رمزى بمنتدى المتحدة، الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم المواهب الجديدة فى كافة المجالات، موضحا أن هذ المنتدى يُظهر دور الدولة فى دعم المواهب.

وأكد رمزى لـ"الخليج 365"، أن إشادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرنامج "الدوم" ودوره فى اكتشاف المواهب أمر عظيم وله هدف نبيل، موضحا أن مصر طول عمرها ولادة، ولابد أن الأجيال تسلم أجيال، والعجلة تدور حتى نرى دايماً تجديد ومواهب عظيمة.

وأشار رمزى، إلى أن مصر مليئة بالمواهب على كل المستويات، وفى كل مكان من مرسى مطروح حتى أسوان، ففى كل مكان هناك مواهب عظيمة جداً، موضحاً: "برنامج الدوم بالذات من البرامج اللى انا فرحت بيها جداً انها اتعملت فى مصر، وحضرت الافتتاح بتاعه، وقلت إن أنا سعيد بحاجة زى كدا لان لازم فعلا أجيال تطلع وتشيل الحكاية".

وتابع رمزى:"فى رأيي أن الجمهورية الجديدة التى أطلقها السيد الرئيس، لابد أن تكون جديدة من كل حاجة فكرياً وثقافياً وفنياً وانتاجياً، وخاصة فى الفن والثقافة لازم المنتَج أو الفكر الجديد مع الجمهورية الجديدة، لازم دا يترجم فى الفن ويترجم فى حاجات كتيرة تليق باسم مصر بعد التطور اللى حصل فيها، ولذلك فاهتمام الدواج بالمواهب الجديدة تعد خطوة عظيمة".