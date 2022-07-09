تامر حسنى وأحمد مكى وأحمد داود يهنئون الأمة الإسلامية بعيد الأضحى

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القاهرة - سامية سيد - هنأ الفنان تامر حسنى، جمهوره والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى، حيث نشر صورة عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، تحمل عبارة "عيد مبارك"، وعلق عليها: "كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم وربنا يحقق لكم كل اللى بتحلموا بيه يارب".

فى حين نشر أحمد مكى، صورة لإحدى شخصياته الشهيرة "حزلقوم"، وهو يقف بجانب خروف مكتوب عليها "يا صلاة العيد"، وعلق مكى على الصورة التى نشرها عبر حسابه على "إنستجرم"، "كل عام وانتم بخير.. عيد سعيد عليكم جميعا إن شاء الله".



احمد مكي يهنئ جمهوره بمناسبة عيد الأضحى



تامر حسني يهنئ جمهوره بمناسبة عيد الأضحى

أمام الفنان أحمد داود فقد اختار أن يهنئ الجمهور والأمة الإسلامية بصورة مع عائلته، حيث نشر على "إنستجرام" صورته برفقة زوجته الفنانة علا رشدى وأبنائهما، وعلق عليها: "كل سنة واحنا كلنا طيبين وعيد أضحى مبارك علينا جميعا".

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن فيلم "بحبك"، للنجم تامر حسنى، حقق، الخميس، فى أول أيام طرحه بالسينمات للجمهور إيرادات تقترب من المليون ونصف المليون، حيث بلغت مليونا و400 ألف و306 جنيهات، حسبما أرسلتها غرفة صناعة السينما، بينما حقق فيلم "عمهم"، للفنان محمد إمام إيرادات بلغت 702 ألف و9 33 جنيه.



احمد داود يهنئ جمهوره بمناسبة عيد الأضحى

يذكر أن فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى.