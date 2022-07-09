شكرا لقرائتكم خبر عن شرير وطيب وكوميدى.. فنانون جسدوا شخصية الجزار فى السينما المصرية بأشكال مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط عيد الأضحى المبارك بمهنة الجزار، فهو بطل هذه المناسبة والتي اعتاد الناس على هيئته وملابسه الملطخة بدماء الأضاحي، وأدواته التي يربطها الجميع بفرحة العيد رغم حدتها، إلا أنها الأداة التي تستخدم في ذبح الأضاحي في تلك الأيام المباركة، وبالطبع لم تغفل السينما عن تقديم شخصية الجزار في أكثر من عمل، وحاولت أن تقدم الصورة المعهودة للجزار بصرامته وحدته، كما تم تقديمها بشخصية الطيب والفكاهى، ونرصد خلال هذا التقرير أبرز الفنانين الذين جسدوا شخصية الجزار.



عدلى كاسب

عدلى كاسب

في عام 1961، قدم الفنان عدلى كاسب دور المعلم "عباس" الجزار الغشاش فى فيلم "السفيرة عزيزة" بطولة السندريلا سعاد حسنى والفنان شكرى سرحان، وكان دوره من الأدوار البارزة فى السينما المصرية لتقديم شكل الجزار الغشاش الذى يشترى اللحوم دون أختام وزارة الصحة عليها، وبالفعل ألقى القبض عليه وسجن لمدة 3 سنوات ضمن أحداث الفيلم، وهو من بطولة شكري سرحان وسعاد حسني وعبد المنعم إبراهيم، تأليف وإخراج طلبة رضوان.



محمود المليجى

محمود المليجي

أرتبط أسمه دائما بالشر والأدوار الصعبة، والتي كان ضمنها شخصية المعلم "سيد الحمش" خلال أحداث فيلم “الزوج العازب”، وهو من بطولة فريد شوقي وهند رستم ومحمود المليجي وعبد المنعم مدبولي، ومن تأليف أنور قومان، إخراج حسن الصيفي.، كما قدم شخصية الجزار “كندوز” في مسلسل "في حاجة غلط" بطولة الفنان حسن عابدين.



محمد رضا

محمد رضا

لعب الفنان محمد رضا ضمن أحداث فيلم "معبودة الجماهير" دور المعلم سلطان، الجزار الشهم الذي يقف بجانب أهل منطقته، وكانت هيئته تناسب الدور بشكل كبير، لذلك قدمه في أحسن صورة، الفيلم من بطولة شادية وعبد الحليم حافظ وفؤاد المهندس، تأليف مصطفي أمين، إخراج حلمي رفلة.



سعيد رضوان

سعيد رضوان

قدم شخصية الجزار "عكوة" خلال أحداث فيلم "أونكل زيزو حبيبي"، وحمل الفيلم العديد من المفارقات الكوميدية، وهو من بطولة محمد صبحي وبوسي وكوكا، تأليف يسري الإبياري، إخراج نيازي مصطفي.



عادل ادهم

عادل أدهم

اعتاد جمهوره علي أبداعه في أدواره، والتي كان من ضمنها دور المعلم زكي قدرة في فيلم "حكمتك يارب"، وأشتهر بعبارته الشهيرة “أدبح يا زكي يا قدرة..يدبح زكي قدرة”، والفيلم بطولة سميرة المرشدي وسناء جميل وحسين فهمي وعادي أدهم، تأليف محمد عثمان، إخراج حسام الدين مصطفي.



صلاح نظمى

صلاح نظمي

جسد شخصية المعلم حلاوة العنتبلي خلال فيلم "علي باب الوزير"، وكان من أكثر الفنانين إتقانا لهذا الدور، حيث قدم شخصية الجزار الجشع الذي يبيع اللحوم للناس بأضعاف سعرها، والفيلم من بطولة عادل إمام وسعيد صالح ويسرا، تأليف سمير عبد العظيم، إخراج محمد عبد العزيز.



زكريا موافى

زكريا موافي

قدم شخصية المعلم طربقها الجزار خلال مسرحية "المتزوجون"، وتعتبر هذه الشخصية من أبرز الشخصيات التي قدمها، والمسرحية من بطولة سمير غانم وشيرين وجورج سيدهم ونجاح الموجي، تأليف فيصل ندا، إخراج حسن عبد السلام.



صلاح قابيل

صلاح قابيل

ضم فيلم "المدبح" أكثر من فنان يقدم شخصية الجزار، ولكن كان أبرزهم الفنان صلاح قابيل، الذي جسد شخصية المعلم حمدان، والذي يتنافس مع المعلم زينهم -أنور إسماعيل- علي الزواج من المعلمة أفكار، وتتوالي الأحداث، الفيلم بطولة نادية الجندي وصلاح قابيل و حاتم ذو الفقار، تأليف عبد الجواد يوسف، إخراج حسان الدين مصطفي.



نعيم عيسى

نعيم عيسي

كانت ملامحه تناسب تماما شخصية المعلم عظمة، الذي قدمه خلال أحداث فيلم "مين فينا الحرامي"، من بطولة عادل إمام، وشريهان وفريدة سيف النصر وأحمد بدير، تأليف فيصل ندا، إخراج محمد عبد العزيز.



ضياء الميرغنى

ضياء المرغني

ظهر في مشهد واحد خلال فيلم "سيد العاطفي" من بطولة النجم تامر حسني، في دور والد الفتاة التي يحبها البطل، ويضبطه وهو يغنى لابنته تحت بيتها "كل مرة بشوفك فيها ببقى نفسى أه" ليرد عليه والدها الجزار "نفسك أه؟؟ دة أنا هقطعك وأشفيك”، والفيلم من بطولة تامر حسني ونور وعبلة كامل وطلعت زكريا، تأليف بلال فضل، إخراج علي رجب.



محمد سعد

محمد سعد

أشهر من قدم دور الجزار في السينما المصرية خلال فيلمه "بوحة”، ولكن بشكل مختلف تماما وكوميدي، خرج به عن صورة الجزار المعتادة، والفيلم من بطولة محمد سعد ومي عز الدين ولبلبة وحسن حسني، تأليف نادر صلاح الدين، إخراج رامي إمام.



سيد رجب

سيد رجب

قدم صورة للجزار المفتري من خلال شخصية المعلم حصوة، التي قدمها خلال فيلم "تتح" عام 2013، وكان يقدم كل يحاول الضغط بكل الطرق علي تتح ليتزوج أبنتهفلة، والفيلم بطولة محمد سعد ودوللي شاهين ومروة وسيد رجب وعمر مصطفي متولي، تأليف محمد نبوي، إخراج سامح عبد العزيز.