شكرا لقرائتكم خبر عن مدفعش فلوسهم.. مقاضاة كانى ويست بسبب ديون شراء ملابس "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن مغنى الراب العالمى كانى ويست، على مشارف أزمة جديدة، حيث تمت مقاضاة النجم الحائز على جائزة جرامى 24 مرة، من قبل أمين أرشيف الأزياء ديفيد كاسافانت، وذلك بسبب عدم إعادته 13 قطعة من أصل 49 قطعة من الملابس التى استأجرها منه فى مارس الماضى.

وتمت المقاضاه لأن "كانى" لم يسدد 221 ألف دولار رسوم إيجار، و195 ألف دولار لاستبدال 13 قطع نادرة وفقًا لتقرير نشرته TMZ.

من بين العناصر الـ 49 المدرجة فى فاتورة ديفيد، سترة جينز زرقاء عتيقة للغاية من تصميم هيلموت لانج، وبدأ Casavant العمل مع كانى ويست وزوجته المنفصلة عنه كيم كارداشيان، فى عام 2014 أكثر من 12 مرة.



كاني ويست يرتدي الجاكت

ويشار إلى أن الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم المعنية بتوزيع جوائز جرامى، أعلنت - في وقت سابق من شهر مارس الماضى - منع مغنى الراب كانى ويست من الأداء فى حفل توزيع جوائز جرامى Grammy الماضي، بسبب منشوراته العنصرية وسلوكه غير المتزن على السوشيال ميديا.

وأكد ممثل عن مغنى الراب لصحيفة هوليوود ريبورتر، التفاصيل، وزعم ويست، أنه تلقى مكالمة لإخطاره بأنه تم إلغاء حضوره من تشكيلة Grammys لهذا العام، بينما هو مرشح لخمسة ترشيحات هذا العام، ولم يكن من بين الجولة الأولى من الفنانين الذين أعلنت أكاديمية التسجيل عن أدائهم قبل حفل فى 3 أبريل.

وجاء قرار الأكاديمية بعد قرار حظر كانى ويست، من إنستجرام لمدة 24 ساعة، حيث قالت شركة ميتا، إن المحتوى الموجود على حسابه ينتهك سياساتها بشأن خطاب الكراهية والمضايقات والعنصرية، بعد استخدامه تعليقات مسيئة ضد تريفور نواه، الممثل الكوميدى ومقدم برنامج دايلى شو Daily Show، عندما انتقد منشورات كانى ويست عن زوجته السابقة كيم كارداشيان.



كاني ويست وكيم كاردشيان

وتم إيقاف حساب كانى ويست مؤقتًا من "Instagram" بعدما هاجم زوجته السابقة كيم كاردشيان، وحبيبها بيت ديفيدسون، عبر الإنترنت، حيث صرح متحدث باسم "Meta"، الشركة التى تمتلك منصة التواصل الاجتماعى، لـ" TMZ "أن منشورات مغنى الراب انتهكت سياساتهم المتعلقة بخطاب الكراهية والمضايقة والبلطجة.

وحسب موقع "ديلى ميل" البريطانية، نشر ويست، الذى غير اسمه قانونيًا الآن إلى" Ye "، منشور قال فيه إنه يشعر بالقلق من أن ديفيدسون سوف يجعل كاردشيان "مدمنة للمخدرات"، وطالب الممثل الكوميدى بالاعتذار لعائلته لكونه قريبا منهم.