شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يكبر من المسجد فى أول أيام عيد الأضحى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب مصطفى قمر عن فيديو له وهو في المسجد يكبر تكبيرات العيد، برفقة عدد من المصلين، وذلك في الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الأضحى، وبلغ الفيديو الذي نشره قمر من خلال حسابه علي موقع إنستجرام 3 دقائق متواصلة من التكبير، احتفالاً بعيد الأضحى المبارك.

وعلي جانب آخر يحيى النجم مصطفى قمر حفلاً غنائيًا فى مسقط رأسه بمدينة الإسكندرية، وذلك بنادى الاتحاد السكندرى يوم الثلاثاء 12 يوليو، والذى يوافق رابع أيام عيد الأضحى المبارك، بفرع النادى بمنطقة سموحة.



مصطفى قمر فى المسجد



مصطفى قمر فى المسجد

وقال مؤخرًا النجم مصطفى قمر لـ"الخليج 365" إنه يحضر حاليًا لأكثر من مشروع فنى من ضمنهم ألبوم يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، ويحمل عددًا من المفاجآت، كما يحضر لفيلم سينمائى سوف يكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تحضيراته للجزء الثانى من مسلسل "فارس بلا جواز" .



مصطفى قمر فى المسجد



مصطفى قمر فى المسجد

وكان قد قال النجم مصطفى قمر لـ"الخليج 365"، إنه يجهز لأغنية جديدة من ألحان محمد يحيى، ومن المقرر الإعلان عنها فى القريب العاجل، عقب تسجيلها مباشرة.