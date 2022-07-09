شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز بـ"الإسدال" من أمام البحر: كل سنة وأنتم بخير وعيد سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة ياسمين عبد العزيز، في إطلالة مميزة من أمام البحر، احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، وظهرت مرتدية الإسدال والحجاب، مهنئة جمهورها ومتابعيها بالعيد متمنية أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع.

ونشرت ياسمين، صورتها بالإسدال عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "كل سنة وأنتم بخير، عيد سعيد".



ياسمين عبد العزيز

من ناحية أخرى، تدرس النجمة ياسمين عبد العزيز، العودة إلى السينما خلال الفترة المقبلة بعد غياب سنوات، وهو ما لم تعتاد عليه ياسمين خلال مشوارها السينمائى، إذ تعد واحدة من النجمات اللاتي حققن نجومية كبيرة على المستوى السينمائى، وقدمت بطولات عدد من الأفلام التى نافست بقوة فى شباك التذاكر وحققت ايرادات كبيرة.

ياسمين عبد العزيز غابت عن السينما لمدة 4 أعوام كاملة، حيث قدمت آخر أعمالها السينمائية فيلم "الأبلة طم طم" وكان عام 2018، وحقق نجاحاً كبيراً، خاصة أن الفيلم يحمل طابع كوميدي ووهى النوعية التي تحب أن تقدمها ياسمين، خاصة أنها تتمتع بخفة ظل ولديها كاريزما حقيقة ويحبها الصغار والكبار من الجمهور.