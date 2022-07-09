هيفاء وهبي نجمة الإبهار والتألق في “تيجي”.. وتنافس عالميًا!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في هدية مميّزة لجمهورها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، طرحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أغنيتها الجديدة “تيجي” بعرض أوّل وحصري عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

أغنية “تيجي” هي باللهجة المصرية، من كلمات أحمد عبد النبي وألحان غريب وتوزيع محمد عمار وميكس وماسترينغ سليمان دميان.

أمّا فيديو كليب “تيجي” فصوّرته هيفاء وهبي مع المخرج سليم الترك في أجواء شبابية جذّابة، تليق بالأغنية الراقصة التي انطلقت فور صدورها مبشارةً إلى نوادي السهر بفيديوهات نشرها الفانز وملأت السوشيل ميديا.

هيفاء وهبي أطلّت على الجمهور في الكليب بصورة جديدة ومختلفة عن الأعمال الغنائية التي نشاهدها عادةً، إذ نجحت في أن تقدّم عملًا استعراضيًا من الطراز الرفيع فيه الكثير من الصخب والإبهار، وتنافس من خلاله أهم النجوم العالميين.

وبأكثر من إطلالة مميّزة في لوحات راقصة جميلةً جدًا، سرقت هيفاء وهبي الأنظار بجمالها وأنوثتها، وسرعان ما تحوّل الكليب إلى حديث الجمهور على السوشيل ميديا، إذ تداوله محبوها حول العالم بشكل واسع وتركوا لها الكثير من التعليقات التي أثنت على تميّزها دائمًا في الأعمال التي تقدّمها.

يذكر أن فيديو كليب “تيجي” حقق فور صدوره نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا على قناة هيفاء وهبي في موقع “يوتيوب”، فتصدّر قائمة الترند في مصر، ولبنان، والسعودية، والإمارات، والمغرب وعدد من البلدان العربية، كما احتلّ هاشتاغ “#تيجي” المرتبة الأولى بين العبارات الأكثر تداولًا في ترند الموسيقى العالمي عبر موقع “تويتر”.