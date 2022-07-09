شكرا لقرائتكم خبر عن ريس ويذرسبون وويل فيريل أبطال فيلم كوميدى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار استديوهات أمازون على الممثلة العالمية ريس ويذرسبون والممثل العالمى ويل فيريل ليتشاركا معاً فى بطولة فيلم رومانسى كوميدى جديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

وذلك بعد أن حصلت أمازون على حقوق الملكية للعمل الذى لم تكشف عنه أي معلومات باستثناء أن الكاتب والمخرج نيك ستولر سيتولى العمل على كتابة وإخراجه.



ريس ويذرسبون وويل فيريل

موقع " deadline " بدوره تطرق إلى الفيلم مؤكداً خلال تقرير أنه متوقع ان يدور حول حفلتي زفاف تم حجزهما في نفس المكان في نفس عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت قد أعلنت شركة أمازون عن عمل آخر هو My Policeman، على أن يتم طرحه بداية من 21 أكتوبر المقبل، ومن ثم سيتم طرحه على شبكة أمازون برايم في 4 نوفمبر المقبل.