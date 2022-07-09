شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين وخالد الصاوى يبدآن تصوير مسلسل "اعمل ايه" لعرضه قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجمان صابرين وخالد الصاوى تصوير مشاهدهما الأول في مسلسل "أعمل ايه" المكون من 45 حلقة هذا الأسبوع، وذلك بعد فترة من التحضيرات، حيث صور الثنائى يومين في العمل فيما يواصل باقى الفنانين تصوير المشاهد قبل التوقف لقضاء إجازة عيد الأضحى والعودة بعدها للتصوير بشكل مكثف.

مسلسل "أعمل إيه" تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى ويشارك في بطولته دنيا المصرى، محمد مهران، صبرى عبد المنعم، مفيد عاشور، أيمن عزب وعدد آخر من الفنانين، ومقرر عرضه قريباًَ، ويجسد خالد الصاوي شخصية رب أسرة متزوج من صابرين، ويقدم العمل موضوعات اجتماعية تشغل الأسر مع طرح تساؤلات وترك مساحة للجمهور للتفكير فيها وغيرها.

ويعود خالد الصاوي للتعاون مع المؤلف محمد الحناوى والمخرج أحمد عبد الحميد بعد 11 عاماً من تقديمهم مسلسل "خاتم سليمان" الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2011 وحقق نجاحاً كبيراً وقتها، كما تعاون الصاوى مع السيناريست محمد الحناوى في مسلسل آخر وهو "تفاحة آدم" الذى تم عرضه عام 2014.

وكان آخر أعمال صابرين مسلسل "الحلم" الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، وهو تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، وشارك في بطولته أحمد عبد العزيز، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، شريف خير الله، ياسمين جمال، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

أما خالد الصاوى فانتهى مؤخراً من تصوير فيلم "مغامرات كوكو" الذى يشاركه البطولة بيومي فؤاد، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد اسامة "اوس اوس"، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدى الميرغنى، وسيناريو وحوار ايهاب ناصر، ومن اخراج اسماعيل فاروق.