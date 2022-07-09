شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان خليل تجسد دور "توب موديل" فى مسلسل "ديفيليه" من 10حلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة جيهان خليل على المشاركة في بطولة مسلسل "ديفيليه" للفنانة وفاء عامر والمكون من 10 حلقات والمقرر بدء تصويره بعد إجازة عيد الأضحى المقبل، وتجسد جيهان خلال أحداث العمل شخصية توب موديل معروفة وتعمل في الأزياء، وتكشف الأحداث حكاية هذه الفتاة في إطار اجتماعى تشويقى.

مسلسل "ديفيليه" بطولة وفاء عامر، محمد عز، جيهان خليل، مصطفى درويش، إيهاب فهمي، محمد عز، عابد عناني، إيناس عزالدين، راندا عبد السلام، أشرف طلبة، أحمد كشك، هديرالديب، رضوى عطا، حلا زلط، عمر محمد فوزي، ندي عصام، وآخرين، قصة أحمد عيسي، وتأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا، إخراج معتز حسام.

وفى سياق متصل تستأنف جيهان خليل تصوير مشاهدها في مسلسل "حرب نفسية" المكون من 15 حلقة، بعد إجازة العيد أيضاً، حيث تشارك في بطولة العمل إلى جانب أروى جودة، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق، وتجسد في أحداثه "شهد" التي تمر بالعديد من التناقضات وتحوم حولها الشكوك دائماً حتى يكتشف أمرها في نهاية الحلقات.

وشارك جيهان خليل في رمضان الماضى في مسلسل "العائدون" بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".