شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الفني للفنون الشعبية يعرض مسرحية سندباد ولحظة حب وأنا العريس في العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده حفلين يوميا خلال فترة عيد الأضحى للسيرك القومي بالعجوزة الساعة 5 و9 مساء، وتبدأ عروض السيرك القومي بجمصة يوميا الساعة 10 مساء، وعلى مسرح البالون تعرض مسرحية سندباد 8 ونصف مساء تأليف إسلام إمام وإخراج شادى الدالى، وبقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون تعرض مسرحية "لحظة حب" الساعة 7:30 مساء بطولة بهاء ثروت و لمياء كرم، ديكور حمدى عطية، ملابس رباب البرنس، ألحان أحمد محيى، استعراضات كريمة بدير، مدير الإنتاج أمل حبيب، إضاءة أبو بكر الشريف، مخرج منفذ محمد حسين، تأليف محمد الصواف إخراج ياسر صادق.

ويعرض العرض المسرحي "أنا العريس" على مسرح جمصة الصيفي الساعة 10 مساء أول أيام العيد بطولة مصطفى درويش، عايدة غنيم، الفنانة القديرة آمال رمزى، فتحى سعد، وفاء السيد، سحر عبد الله، حسن عثمان، احمد السباعى، حمزة خاطر،نهلة خليل، بالاشتراك مع عدد كبير من نجوم المسرح الاستعراضي، تأليف أمين يوسف وإخراج صلاح لبيب، وعلى مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية تقدم فرقة انغام الشباب فريق شباب لايف تيم عروضها الفنية 9 مساء تعقبها عروض الفرقة القومية للموسيقى الشعبية 10:30 مساء