“يارب يوعدنا تاني ويوعدكم بالحج لبيت الله”.. زينة بعباة سوداء بمناسبة عيد الاضحى

كتب امير فتحي في السبت 9 يوليو 2022 05:51 صباحاً - حرصت الفنانة المصرية زينة على تهنئة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بتهنئة متابعيها وجمهورها بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

فقد نشرت زينة صور لها اثناء قضائها مناسك الحج سابقا وذلك عبر حسابها الشخصي على انستغرام.

وظهرت زينه بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت عباءة طويلة فضفاضة باللون الأسود وحرصت ان تغطي خصلات شعرها بحجاب متناغم مع العباءة ولم تتكلف بوضع المكياج لتظهر ملامحها على طبيعتها دون أي تكلف.

وعلقت زينة على الصور، قائلة:” يارب يوعدنا تاني ويوعدكم بالحج لبيت الله، كل سنه وانتم طيبين وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال”.