شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و 898 ألف دولار إيرادات Minions: The Rise of Gru في السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأنيميشن Minions: The Rise of Gru إيرادات وصلت إلى 234 مليون و 389 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، فيما حقق في السعودية مليون و 898 ألف دولار أمريكي.

وتدور أحداث Minions: The Rise of Gru في السبعينيات حينما يكون جرو في الثانية عشر من عمره، الذي يبدأ في تنفيذ خطته حتى يصبح الشرير الأعظم في العالم، وفي رحلته يقابل كائنات المينيونز، ولكن مخططه يقابل منحنى غير متوقع يجعله يدرك أمر مهم عن الحياة.

فليم الأنيميشن الجديد من إخراج المخرج العالمى كايل بيلادا مخرج فيلمي Minions الذي ترشح عنه لنيل جائزة البافتا لأفضل فيلم رسوم متحركة وDespicable Me، وبراد أبليسون، وجوناثان ديل فال.

ويقوم بالأداء الصوتي للشخصيات عدد من النجوم منهم الممثل الشهير ستيف كاريل الذي يقوم بشخصية جرو، كما يشاركه الأداء الصوتي بيير كوفين مخرج سلسلة Despicable Me، ويشهد الفيلم مشاركة نجم الأكشن الشهير جون كلود فان دام، والممثلة تراجي بي هينسون وميشيل يوه ولوسي لوليس التي اشتهرت بدور زينا الأميرة المحاربة وجولي آندروز.